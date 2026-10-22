Dinamo dočekuje NEC
Dinamo lovi drugu europsku pobjedu, Kovačević ima slatke brige oko sastava
Nakon što je s dvije uzastopne pobjede isprao gorčinu poraza s Poljuda i vratio se na pobjednički kolosijek, Dinamo u četvrtak na Maksimiru protiv nizozemskog NEC-a lovi drugu europsku pobjedu.
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Trener Mario Kovačević uoči dvoboja ima daleko manje nedoumica oko sastava, no na nekoliko pozicija i dalje ga čekaju “slatke brige”.
Na vratima je nezamjenjiv Dominik Kotarski, dok bi u obrambenoj liniji Niko Galešić mogao ponovno dobiti prednost na desnom boku. U srcu obrane očekuje se povratak Scotta McKenne uz Sergija Domingueza, dok bi se Matteo Pérez Vinlöf trebao vratiti na lijevi bok nakon što je ovu poziciju preuzeo Bruno Goda u 5:1 slavlju kod Slaven Belupa, prenosi SportKlub.
U veznom redu kapetan Josip Mišić neprikosnoveno drži poziciju “šestice”, dok su za kreativni dio i ulogu “osmica” u prednosti Luka Stojković i Luka Ivanušec, iako se za minutažu opasno nameću i Miha Zajc te Kiril Kravcov ako se Kovačević odluči kompaktnije zatvoriti sredinu terenu, koja je u prvom poluvremenu protiv Anderlechta bila opasno prohodna.
U napadu očekujemo Danija Rodrígueza na desnom krilu, koji se s dva izborena penala i golom u zadnja dva nastupa prometnuo u hit-igrača, i nezaustavljivog Diona Drenu Belju u vrhu, dok na lijevoj strani Arbër Hoxha ima blagu prednost u odnosu na Mislava Oršića. Miljenik navijača Dinama odigrao je sjajan dvoboj u Koprivnici, okrunjen s dvije asistencije, ali nakon što je albanski reprezentativac impresionirao u posljednjem europskom nastupu, očekuje se da će dobiti prednost.
Očekivani sastav Dinama (4-3-3)
Kotarski — Galešić, Domínguez, McKenna, Pérez Vinlöf — Stojković, Mišić, Ivanušec — Rodríguez, Beljo, Hoxha.
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