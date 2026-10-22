Dinamo lovi drugu europsku pobjedu, Kovačević ima slatke brige oko sastava

U napadu očekujemo Danija Rodrígueza na desnom krilu, koji se s dva izborena penala i golom u zadnja dva nastupa prometnuo u hit-igrača, i nezaustavljivog Diona Drenu Belju u vrhu, dok na lijevoj strani Arbër Hoxha ima blagu prednost u odnosu na Mislava Oršića. Miljenik navijača Dinama odigrao je sjajan dvoboj u Koprivnici, okrunjen s dvije asistencije, ali nakon što je albanski reprezentativac impresionirao u posljednjem europskom nastupu, očekuje se da će dobiti prednost.