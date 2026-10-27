remi protiv istre
Hajduk se oglasio nakon remija u Puli: ""Momci, treneru i stručni stožeru..."
Hajduk se oglasio na društvenim mrežama nakon remija protiv Istre 1961 (2:2) u utakmici 11. kola HNL-a na Aldo Drosini.
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Iako su Bijeli vodili 2:0 golovima Fayada i Šege, domaćini su se uspjeli potpuno vratiti u utakmicu i na kraju osvojiti veliki bod. Unatoč razočaravajućem raspletu utakmicu, Hajduk je javno pružio podršku treneru Gonzalu Garciji i igračima.
U objavi na Facebooku istaknuli su dva zanimljiva podatka - u posljednjih deset utakmica Hajduk je ostvario osam pobjeda, jedan remi i jedan poraz, a pritom je u samo 11 dana odigrao čak četiri susreta, od kojih dva u Konferencijskoj ligi.
Na taj su način iz splitskog kluba podsjetili na dobru formu momčadi, ali i zahtjevan raspored koji je iza nje, jasno dajući do znanja da jedan rezultatski kiks ne mijenja njihov stav o dosadašnjem radu.
"Momci, treneru i stručni stožeru – glavu gore i samo jako dalje, s istim žarom", poručili su iz Hajduka, pruživši javnu podršku igračima i treneru Garciji nakon izgubljena dva boda u Puli, javljaGol.hr.
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