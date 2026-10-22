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OKRŠAJ S THUNOM U ŠVICARSKOJ

Jedan igrač Hajduka ostao u Splitu, Garcia otkrio razlog

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N1 Info
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22. lis. 2026. 07:37
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Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajdukov trener Gonzalo Garcia uoči europske utakmice s Thunom otkrio je zašto jedan igrač nije putovao sa suigračima, nego je ostao u Splitu.

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Nogometaši Hajduka pripremaju se za utakmicu protiv švicarskog Thuna u drugom kolu Konferencijske lige, a trener Gonzalo Garcia na raspolaganju nema Luku Hodaka, koji je ostao u Splitu zbog problema s koljenom.

"Momčad je manje-više kompletna, osim što je Hodak ostao u Splitu zbog problema s koljenom. Ne računajući Brajkovića i Ivušića, koji odranije imaju ozljede", rekao je Garcia na konferenciji za medije uoči susreta, prenosi Gol.dnevnik.hr.

Kako je naknadno pojašnjeno, mladi desni bek Hajduka istegnuo je ligamente koljena

Teme
gonzalo garcia hajduk luka hodak

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