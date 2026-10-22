Ivana Ivanovic/PIXSELL

OKRŠAJ S THUNOM U ŠVICARSKOJ
Jedan igrač Hajduka ostao u Splitu, Garcia otkrio razlog
Hajdukov trener Gonzalo Garcia uoči europske utakmice s Thunom otkrio je zašto jedan igrač nije putovao sa suigračima, nego je ostao u Splitu.
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Nogometaši Hajduka pripremaju se za utakmicu protiv švicarskog Thuna u drugom kolu Konferencijske lige, a trener Gonzalo Garcia na raspolaganju nema Luku Hodaka, koji je ostao u Splitu zbog problema s koljenom.
"Momčad je manje-više kompletna, osim što je Hodak ostao u Splitu zbog problema s koljenom. Ne računajući Brajkovića i Ivušića, koji odranije imaju ozljede", rekao je Garcia na konferenciji za medije uoči susreta, prenosi Gol.dnevnik.hr.
Kako je naknadno pojašnjeno, mladi desni bek Hajduka istegnuo je ligamente koljena
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