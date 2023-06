Bivši Vatreni upozorava: Evo što bi se moglo dogoditi ako se Luka Modrić povuče

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija ipak nije uspjela osvojiti toliko priželjkivano zlato. U finalu Lige nacija, Španjolska je bila koncentriranija i nakon raspucavanja s bijele točke pobijedila je 5:4. Poslije 120 minuta bilo je 0:0. No, nekako se nakon utakmice najviše provlačilo pitanje, što je s Modrićevim statusom u reprezentaciji, odlazi li ili ostaje.

Te teme dotaknuo se u razgovoru za tportal i bivši reprezentativac Jurica Vranješ.

“A što reći za Luku? Uvijek je ili najbolji ili među dva, tri najbolja. Ne može uvijek biti najbolji. On je samom svojom pojavom na terenu donio prevagu. Španjolci njega ne napadaju. Kad on ima loptu u nogama nitko mu se ne želi približiti, da ne ispadne smiješan. A to je dokaz da je on druga dimenzija. U zadnjih 20 godina nisu napadali još jedino Zinedinea Zidanea. To je, dakle, top nivo.”

“Trebalo bi ga nagovoriti da ostane. Naravno, ovisno o tome kakvu je odluku uopće donio. Jer s njegovim ostankom ne bi se dovodilo u pitanje ni ostanak nekih drugih, iskusnih igrača. Jer ima ih još nekoliko koji su već u godinama kada bi mogli početi razmišljati o povlačenju. Oni su također u ovih šest Dalićevih godina, osvajali trofeje. Ostvarivali rezultate na najvišem nivou. Ali i što će u skorije vrijeme biti teško ponoviti. Strah me je da bi s Lukinim odlaskom kroz godinu, ili dvije, i Brozović i Perišić mogli također početi razmišljati o povlačenju. Jer ako vide da to nije to, kao što je bilo s Lukom, s obzirom na to da su navikli na te top rezultate, i njima bi splasnula volja. Sjetimo se samo naših rezultata nakon 1998. godine, kada bi gotovo redoviti ispadali u skupinama. I zato, da nam se to ne bi dogodilo, moramo nekako nagovoriti Luku da ostane do Eura u Njemačkoj, gdje je sve praktički i počelo sa SP-om 2006. godine. I da tamo napravimo još jedan top rezultat. Međutim, njegova je zadnja. I kako on odluči, mi to moramo tako prihvatiti i zahvalni mu biti”, završio je Jurica Vranješ.

