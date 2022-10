Ni Messi ni Ronaldo: Tko će ove sezone najviše zaraditi?

Prvi put u posljednjih devet godina, Cristiano Ronaldo ili Leo Messi nisu u vrhu Forbsove lista nogometaša koji će najviše zaraditi u sezoni.

Ovoga puta, Forbs procjenjuje da je to Kylian Mbape – 23-godišnjak bi trebao zaraditi 128 milijuna dolara ove sezone.

Njegov suigrač Messi trebao bi zaraditi 120 milijuna, a Ronaldo je treći sa 100. Top 5 kompletiraju Neymar s 87 milijuna i zvijezda Liverpoola Mohamed Salah s 53 milijuna.

💰 Lionel Messi & Cristiano Ronaldo have been dethroned: Kylian Mbappé has emerged as the world’s highest-paid #soccer player, according to Forbes magazine. pic.twitter.com/SWAlnrUyIB