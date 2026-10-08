Popio 70 piva u jednom danu, na trening Real Madrida dolazio pijan i tvrdio da je vidio Isusa

"U krevet sam odlazio u četiri ujutro, a već u osam bio sam pijan na treningu. Prije izlaska iz kuće popio bih tri ili četiri kave i popušio kutiju cigareta kako bih prikrio miris alkohola. Na terenu sam svejedno bio vrlo dobar. Čak ni Capello nije ništa sumnjao", otkrio je Brazilac.