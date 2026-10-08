ISPOVIJEST BIVŠEG NOGOMETAŠA
Popio 70 piva u jednom danu, na trening Real Madrida dolazio pijan i tvrdio da je vidio Isusa
Bivši brazilski reprezentativac Cicinho otkrio je detalje teške borbe s alkoholizmom, uključujući kako je pijan dolazio na treninge Real Madrida i jednom prilikom tvrdio da je vidio Isusa.
Cicinho, punim imenom Cícero João de Cézare, rođen je 1980. godine u brazilskom Pradópolisu. Nakon Botafoga i Atlético Mineira stigao je do São Paula, s kojim je 2005. osvojio Copu Libertadores i Svjetsko klupsko prvenstvo.
Njegove igre donijele su mu transfer u Real Madrid, gdje je stigao kao jedan od najperspektivnijih desnih bekova na svijetu.
Problemi s alkoholom, međutim, počeli su mnogo ranije. Piće je prvi put probao sa 13 godina, a s vremenom je postalo sastavni dio njegova života.
"Počeo sam piti s 13 godina. Probao sam pivo i zaljubio se u njega kao u ženu. Što sam bio stariji, sve sam više pio", ispričao je u intervjuu za talijansku Gazzettu dello Sport, prenosi Gol.dnevnik.hr.
Pijan je dolazio na treninge Real Madrida
U Madridu je igrao uz Ronalda, Zinedinea Zidanea, Davida Beckhama i Roberta Carlosa, ali njegov život izvan terena bio je potpuno drugačiji od onoga što bi se očekivalo od profesionalnog nogometaša.
"U krevet sam odlazio u četiri ujutro, a već u osam bio sam pijan na treningu. Prije izlaska iz kuće popio bih tri ili četiri kave i popušio kutiju cigareta kako bih prikrio miris alkohola. Na terenu sam svejedno bio vrlo dobar. Čak ni Capello nije ništa sumnjao", otkrio je Brazilac.
Novac i slava dodatno su pogoršavali njegovu ovisnost. Kupovao je automobile i skupu odjeću te priređivao zabave u svojoj kući, daleko od paparazza.
Popio 18 caipirinha i 14 piva pa tvrdio da je vidio Isusa
Jedna od najneobičnijih epizoda dogodila se tijekom razdoblja kada je njegov problem s alkoholom bio posebno izražen. Cicinho je tvrdio da je nakon velike količine alkohola doživio susret s Isusom Kristom.
"Vidio sam Isusa Krista nakon što sam popio 18 caipirinha i 14 piva", svojedobno je rekao Brazilac.
To iskustvo opisivao je kao halucinaciju izazvanu alkoholom, a njegova je ispovijest godinama poslije ponovno privukla pozornost svjetskih medija.
No, prema njegovim riječima, to nije bila ni najveća količina alkohola koju je popio. Nakon što je 2007. stigao u Romu, situacija je potpuno izmaknula kontroli.
"U Rimu sam postavio rekord. Popio sam 70 piva i 15 caipirinha u jednom danu, uz dvije kutije cigareta. Mrzio sam spavati, samo sam želio tulumariti kod kuće s prijateljima", otkrio je.
Obitelj je pokušala zaustaviti njegovo propadanje
Alkoholizam je ozbiljno narušio njegovu karijeru, ali i odnose unutar obitelji. Njegov otac i sestra pokušali su sudskim putem ograničiti njegovo raspolaganje imovinom jer su smatrali da više nije sposoban samostalno upravljati životom i novcem.
Posebno ga je pogodilo ono kroz što je prolazio njegov sin, kojemu se, kako je kasnije priznao, godinama ispričavao zbog svojeg ponašanja.
Prekretnica je stigla 2012. godine
Prekretnica je nastupila 2012. godine, kada se vratio u Brazil i uz pomoć supruge počeo liječenje. Uspio je pobijediti ovisnost, a važnu ulogu u oporavku imala je i vjera.
Danas Cicinho radi kao nogometni komentator, javno govori o svojoj borbi s alkoholizmom i posvetio se vjeri, a pripremao se i za ulogu evangeličkog pastora.
Njegov životni put tako je od velikih nogometnih uspjeha i treninga s Realovim zvijezdama stigao do borbe s alkoholizmom, halucinacija i gotovo uništenog života, a potom i do oporavka i potpuno drugačijeg načina života.
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