Tragedija u Brazilu: Autobus s mladim nogometašima sletio s mosta, ima i mrtvih

Nogometni klub Vila Maria Helena zadesila je strašna tragedija kada je autobus s igračima sletio s mosta i pao u provaliju.

Brazilski Globo piše da je prema prvim informacijama četvoro mrtvih, a 29 ozlijeđenih, u nesreći koja se u ponedjeljak dogodila na cesti BR-116 i mostu iznad rijeke Angu, u pokrajini Alem Paraiba.

Autobus je prevozio mlade nogometaše do grada Duque de Caxias, a među troje poginulih su dvoje mladih i jedna odrasla osoba.

Atletas de um projeto social do EC Vila Maria Helena, de Duque de Caxias sofreram um acidente, na BR-116, em Além Paraíba, após participarem de um campeonato em Ubaporanga e vencerem na categoria sub-18. De acordo com informações da organização do campeonato @ubaporangaesportes a pic.twitter.com/kGKrRYolpE