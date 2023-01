“Kolegici liječnici su prijetili pištoljem. Na dohvat ruke imam broj policije”

Podijeli :

Izvor: N1

Specijalistica obiteljske medicine Davorka Došen Mrak u razgovoru s našom Lucijom Ptičar komentirala je nedavne napade na zdravstvene djelatnike, među ostalim na psihijatricu, dr. Elviru Koić, koja je napadnuta u svojoj privatnoj ordinaciji i više puta ubodena nožem.

“Neprihvatljivi su bilo kakvi oblici napada, od verbalnih do drugih. Žao mi je zbog nedavnih napada, to će na njima ostaviti neizbrisiv trag i traumu. Treba napraviti sve da se to spriječi i da se zdravstvene djelatnike zaštiti”, rekla je Davorka Došen Mrak.

Govoreći o postroženju zakona koji propisuje do pet godina zatvora za napad na medicinskog djelatnika, Došen Mrak je istaknula da se često napadi svedu samo na prekršaj.

“Nažalost, nismo zadovoljni kako to funkcionira. Probalo se zakonom to urediti, no u praksi vidimo nešto drugo – da su to blaže kazne, uglavnom prekršajne prijave”, rekla je i otkrila neke primjere:

“Mislim da je velik broj mojih kolega učestalo izložen raznim oblicima nasilja, a to premalo prijavljuju. Treba prijaviti i najmanju prijetnju jer ne znate kako će završiti. Pacijenti misle da imaju prava na primjer na neke lijekove i očekuju da im ih mi prepišemo, ali mi smo limitirani smjernicama osiguravatelja i mi se toga striktno moramo držati inače smo kažnjeni. Ne radi se samo o lijekovima, pacijenti traže i druga prava – ortopedska pomagala, bolovanja, putne naloge… Čim se nešto ne može dobiti, izražavaju se frustracije i to je konfliktna situacija.

Nedavno me pacijent tražio da mu se otvori retrogradno bolovanje za period više od mjesec dana. Imao je ozljedu, ali ga je mogao otvoriti samo unazad tri dana. Pacijenti moraju biti obaviješteni o pravima i obavezama. Nažalost tom pacijentu nisam mogla otvoriti bolovanje, on to nije prihvatio. Drugi dan je uslijedila salva uvreda na moj račun s nizom mailova, prijetio mi je, da će izvršiti medijski linč, napisao je i da će me fizički napasti – sve sam to prijavila policiji. Imam sreće da su brzo reagirali, ali to nije uvijek tako. Izloženi smo često napadima i to je nedopustivo. Na udaru su i sestre. Trebalo bi poduzeti sve mjere da nas se zaštiti – zaštitarske službe, alarmi, videonadzori…”

Na pitanje kako policija reagira na napade navodi negativan primjer: “U mom slučaju sam dala izjavu, bila dva do tri sata u policijskoj postaji. Nakon toga sam davala još neke iskaze, slučaj je u tijeku pa ne smijem dalje komentirati. Nažalost na stolu imam broj policijske postaje da je na dohvat ruke. Kolegica je imala prijetnju pištoljem da će je napasti, ali dugo nitko nije ništa poduzimao iako su podnesene sve moguće prijave.”

Ističe da je strah me đu obiteljskim liječnicima stalno prisutan pri čemu svakodnevno pokušavaju izbjeći konflikte u komunikaciji s pacijentima.

