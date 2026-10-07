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susret legendi

VIDEO / Modrić na Poljudu sreo Livaju, pogledajte što mu je rekao

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Sport klub
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07. lis. 2026. 07:05
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Hrvatska je u četvrtom kolu A3 skupine Lige nacija na Poljudu izgubila od Španjolske s 2:1 pa se trenutačno nalazi na trećem mjestu svoje skupine s Engleskom i Češkom.

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Na Poljudu je bio i Marko Livaja, kapetan Hajduka koji neko vrijeme nije bio član reprezentacije zbog problema sa Zlatkom Dalićem koji su krenuli na jednom treningu na Rujevici gdje se hajdukovac umalo potukao s navijačem koji ga je verbalno napadao. Od tog trenutka Livaja više nije u redovima Vatrenih, ali svejedno dolazi podržavati svoje bivše suigrače.

Tako je prvo na Poljudu razgovarao s Andrejom Kramarićem, a nakon toga i s Lukom Modrićem koji ga je pozdravio s "di si, dragi".

Uslijedio je potom i Modrićev pozdrav s njegovom obitelji koja je bila u društvu Marka Livaje.

Teme
hrvatska nogometna reprezentacija luka modrić marko livaja

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