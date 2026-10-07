VIDEO / Modrić na Poljudu sreo Livaju, pogledajte što mu je rekao

Na Poljudu je bio i Marko Livaja, kapetan Hajduka koji neko vrijeme nije bio član reprezentacije zbog problema sa Zlatkom Dalićem koji su krenuli na jednom treningu na Rujevici gdje se hajdukovac umalo potukao s navijačem koji ga je verbalno napadao. Od tog trenutka Livaja više nije u redovima Vatrenih, ali svejedno dolazi podržavati svoje bivše suigrače.