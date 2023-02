Podijeli :

Izvor: Sanjin Strukic / Pixsell

Izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić za N1 je govorio o Ćiri Blaževiću, legendarnom treneru koji je ranije danas preminuo.

“Pripremao nas je, ali veliki je šok, otišao je naš Ćiro“, rekao je Dalić.

“Znao sam cijelu situaciju, znao sam da ide svome kraju. Borio se, imam puno lijepih uspomena, puno toga sam pošao s njim, on je moj nogometni učitelj, mentor, nogometni otac i čovjek koji me puno zadužio, teško mi je ovo palo…”, govori Dalić dodajući da su Ćiru svi voljeli.

Kako je legendarni Ćiro Blažević dobio nadimak po kojemu su ga svi znali? Legendarne izjave po kojima ćemo pamtiti trenera svih trenera

“Imao je šarma, energije… Bio je toliko pozitivan, svi su željeli čuti njegove izjave, poseban je, najveći od svih nas, nitko ga nikad neće dostići”, kaže emotivno Zlatko Dalić govoreći o Ćiri. Otkrio je i kako je Ćiro 2003. u Varaždin došao kad je Dalić bio sportski direktor kluba i da je mnogo naučio od njega. “Bilo mi je važno da me tada zaštitio, dao mi je šansu da radim, postao sam i njegov pomoćni trner. Bio je moj mentor, moj kišobran i moja karijera ne bi išla ovako da nije bilo njega”, ispričao je. Nikada više nisu radili skupa, ali Dalić kaže kako je uvijek kad je bio u nedoumicama zvao Ćiru i tražio njegov svjet. “Uvijek je bio moja podrška i govorio da radim dobro, da on može samo pripomoći. I zaista, on je bio jedan od onih koji su me usmjerili dao mi je šansu da budem trener”, rekao je.

“Prije SP-a u Rusiji rekao je da će Hrvatska biti svjetski prvak. Malo tko mu je vjerovao, nisam ni ja… Ali bio je toliko optimističan da je zarazio i sve nas. Bio je moj prijatelj, učitelj i velika podrška”, kaže Dalić.

Ćiro Blažević je, kaže, čovjek koji je osvojio prvu medalju i nakon toga je sve bilo samo nastavak njegovog rada, govori Dalić.

“Znao sam koliko mu znači medalja i mislio sam to kad sam medalju posvetio njemu. Ja mogu osvojiti sve drugo, ali on je bio i ostaje trener svih trenera. to je čovjek koji je zadužio i Hrvatsku i mene i značila mi je njegova podrška”, kaže Dalić koji uspjeh s Dinamom 1982. i broncu sa SP-a 1998. smatra uspjesima koji su obilježili Ćirinu karijeru.

Nogomet mu je značio sve i Dalić kaže kako je siguran da bi Ćiro još radio da je mogao.

“Otišao je veliki gospodin, džentlmen, trener svih trenera, falit će mi puno…”, zaključio je Dalić na kraju razgovora.

“Ćiro, zauvijek ćeš ostati trener svih trenera.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Pljušte kritike zbog karikature Charlieja Hebdoa oko potresa u Turskoj Nobilo: Ako Hrvoj Šipek želi dobro DORH-u, mislim da bi trebala dati ostavku VIDEO | Neviđeni skandal na Sanremu: Bijesni pjevač demolirao cijelu pozornicu!