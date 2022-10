“Američka nuklearna podmornica u Arapskom moru vrlo je jasna poruka Rusiji”

Podijeli:







Izvor: N1

Sigurnosni stručnjak Mirko Bilandžić u Novom danu analizirao je razvoj ukrajinske krize.

“To je tipično u interpretacijama sukoba pa tako i ovog ratnog. Ono što je evidentno je da je pobjednik je sve izvjesnije ukrajinska strana, odnosno minimalno jer nije gubitnik. Uz pomoć Zapada, Ukrajina je razvila ozbiljne protuofenzivne sposobnosti”, kazao je Bilandžić.

Činjenicu da Rusija ima pod kontrolom 20-ak posto ukrajinskog teritorija ne smatra nikakvim ruskim uspjehom.

“Trend je takav da ide na stranu Ukrajine. Naravno da to nije generalno jedna pozitivna situacija, s obzirom na rusku politiku i narative. To može dovesti do dodatne eskalacije, što se i događa upotrebom ovog novog ofenzivnog oružja i granatiranjem meta diljem Ukrajine”, rekao je Bilandžić.

Dodao je da se boji da će se procesi odmazde prema nuklearnim elektranama nastaviti.

Neuobičajena demonstracija sile

Osvrnuo se i na američku podmornicu naoružanu nuklearnim balističkim projektilima koja se nalazi trenutno u Arapskom moru.

“To je vrlo jasna poruka Ruskoj Federaciji. Nuklearno oružje je u svojoj biti defenzivno, ima funkciju odvraćanja. Nastalo je u okviru jednog modela koji se naziva sigurnosna dilema. To znači da bilo tko, tko upotrijebi nuklearno oružje prema bilo kome, suočava se sa sposobnosti odgovora na prvi udar napadnute strane. To znači da bilo koji tip upotrebe tog oružja znači uzajamno uništenje. Upravo ta svijest o sposobnosti dogovora na prvi udar, onome tko razmišlja o upotrebi šalje jasnu poruku da će završiti na isti način”, pojašnjava sigurnosni stručnjak.

“Naravno da i ovaj američki potez, ta demonstraciju sile s pokazivanjem, zaista neuobičajen. Nuklearna podmornica je još jedan dokaz američke odlučnosti u pogledu poruke Ruskoj Federaciji”, dodao je.

Napominje da upotreba nuklearnog oružja nije moguća jer ona zaista znači kataklizmu.

“Međutim, ono što ostaje je da Rusija ima ozbiljan arsenal taktičkog nuklearnog oružja. Razlika je u jačini, ono ima ograničen utjecaj”, rekao je.

