Amerikanci hitno povukli bombardere iz britanske baze, oglasio se Trump

REUTERS / UK POOL / BBC NEWS

Sjedinjene Američke Države povukle su svoje bombardere B-1 iz britanske zračne baze tjedan dana nakon što je nekoliko muškaraca uhićeno pod sumnjom da su pripremali terorističke napade na taj vojni objekt, izvijestio je Reuters u nedjelju, pozivajući se na riječi neimenovanog dužnosnika Pentagona.

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Desetak bombardera B-1 bilo je smješteno u zračnoj bazi Fairford britanskog ratnog zrakoplovstva (RAF), smještenoj sjeverozapadno od Londona. Te su zrakoplove američke snage rabile za napade na Iran.

"Iako zbog operativne sigurnosti nismo mogli otkriti kretanje svojih vojnih sredstava i snaga u realnom vremenu, sada možemo potvrditi da su svi američki bombarderi koji su bili razmješteni u (zračnu bazu) RAF Fairford premješteni u matične baze u Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je dužnosnik Pentagona u poruci e-pošte.

Postoje "ozbiljne indicije" da je Iran umiješan u navodni plan napada na bazu, rekao je u srijedu britanski premijer Andy Burnham. Iranska vlada priopćila je da su optužbe koje povezuju Teheran s navodnim planom neutemeljene i pozvala je na razgovor britanskog veleposlanika u Teheranu.

Dan ranije britanska policija za borbu protiv terorizma priopćila je da u sklopu istrage o tom incidentu nisu pronađene improvizirane eksplozivne naprave, dodavši da je za vrijeme pretrage vozila na mjestu događaja pronađena određena količina benzina.

O povlačenju zrakoplova iz zračne baze zbog sumnji na planove o terorističkim napadima na taj objekt prvi je izvijestio Wall Street Journal, podsjeća Reuters.

Britanska vlada odobrila je Sjedinjenim Američkim Državama korištenje bombardera stacioniranih u Fairfordu za napade na iranska raketna postrojenja iz kojih se provode napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su osobe uključene u zavjeru planirale "veliku štetu", dok je američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio istaknuo "djelovanje stranog aktera", podsjeća Reuters.