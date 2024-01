Analitičar: Hutisti nisu luđaci, evo što oni žele

Podijeli :

Vojni analitičar Robert Barić bio je gost Newsrooma u kojem je s našim Domagojem Novokmetom komentirao situaciju na Bliskom istoku.

“Gaza je zapalila regiju, stalno se čuje da bi to moglo izazvati veliki regionalni sukob. Izrael je prešao u treću fazu operacije. Treća faza je povlačenje izraelskih snaga, rotacija snaga, povlačenje pet brigada iz Gaze. Izrael uvijek ima problem da nema dovoljno ljudskog potencijala za održavanje rata. Ekonomija se uvijek drži iznad vode. Sad ide targetirano ciljanje. Procjenjuje se da je 20 do 25 posto boraca Hamasa zarobljeno ili poginulo. No, oni su spremni na gubitke”, kazao je vojni analitičar Robert Barić.

On navodi da je Iran ne želi regionalni rat.

“Iran i Pakistan su donedavno bili jako dobri susjedi. No, došlo je do mijenjanja geotestrateške pozicije u regiji. Iran nema saveznika, oslanja se na Kinu i Rusiju. Pakistan si bez obzira na SAD ne može dopustiti prekid veza sa Zapadom i Saudijskom Arabijom koja je njihov najveći financijer. Gerilske skupine podržavaju cijeli niz protuiranskih islamskih skupina. Nijednoj strani nije u interesu da se situacija i dalje zaoštrava, ali to pokazuje neposredno proširenje sukoba”, kazao je Barić.

Stručnjak se dotaknuo i situacije u Jemenu.

“Hutisti nisu nikakva mala banda. Oni pripadaju Zaidima. To su šijiti u Jemenu, ali su zapravo dosta umjereni i nisu radikalni kao u Iranu. Oni su jako dobro stoljećima koegzistirali s jemenskim sunitima, problem je došao kad je osnovana republika Jemen i kad je jemenska vlada dopustila Saudijcima da propagiraju svoje islamiste koji su širili svoju vehabističku radikalnu verziju Islama. Oni su mnogo šira organizacija koja obuhvaća plemena. Oni su tu iskoristili savez s Iranom. Iran ima svoje interese. Hutisti su pragmatični i fleksibilni”, rekao je pa je dodao: “Oni su došli kao organizirana radna snaga. Preko Irana su dobili naoružanje i uvježbani su. No, oni nemaju ograničen cilj, prije ili kasnije građanski rat u Jemenu će se morati zaustaviti. Oni jasno žele ojačati svoj položaj u Jemenu”.

Barić navodi da Hutisti imaju tri interesa: U regiji, u Jemenu i međunarodni.

“Regionalno sad jačaju svoj ugled u cijelom arapskom svijetu i šalju poruku Saudijskoj Arabiji da su ujedinjeni. Jedan od razloga zašto je Iran počeo nuditi pomoć Hutistima je taj da bi Saudijska Arabija stalno na svojim stražnjim vratima imala problem. Hutisti nisu luđaci kako ih se prikazuje, oni žele na međunarodnoj sceni pokazati da su ovdje. Da bi operacija bila uspješna SAD i saveznici bi morali imati stalne zračne snage te imati ograničenu kopnenu akciju. To je nemoguće. SAD se želi izvući iz regije, to je problem strategije Joea Bidena. Hutisti ne žele eskalirati i ići u totalni sukob s Izraelom i SAD-om, ali dovode SAD u tešku situaciju. To su pažljivo dozirani napadi koji su već napravili štetu”, zaključio je.

