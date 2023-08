Vojni analitičar o ukrajinskoj ofenzivi: “Kada se to dogodi, ta strana gubi rat”

Podijeli :

Vojni analitičar Marinko Ogorec gostovao je u Novom danu gdje je komentirao stanje na bojišnici u Ukrajini, ali i prijevoz žita koje bi trebalo ići kroz Hrvatsku.

Ogorec kaže kako je Ukrajina riskirala i uspjela kada je u pitanju izvoz žita putem Crnog mora. “Probijanje pomorskih blokada je uvijek nezgodna stvar. Ova opcija koja je Hrvatska ponudila je jedna od pomoći koja može korisna za sve one zemlje kojima treba ukrajinsko žito. Ne radi se o vojnoj operaciji nego o vojnom pomaganju”, rekao je.

Kaže da je to važno jer u svakom trenutku Rusija može napasti neku od tih pomorskih ruta, ali također misli da do toga neće doći. “Oni jako dobro znaju koje bi bile međunarodne konotacije takvog čina. Bez obzira što vrše blokadu na ukrajinske luke nisam siguran da bi se usudili napasti nenaoružani trgovački brod, to bi bilo klasično gusarenje. Mogu se ukrcati na brod, raditi komplikacije i zatezati promet i to će i raditi”, dodao je.

Ukrajinski kamioni danima čekaju da iskrcaju žito u lukama na Dunavu

Što se tiče samog stanja na bojištu i ukrajinske protuofenzive, Ogorec kaže nema većeg pomaka. “Kiša može biti nekakvo opravdanje, ali je činjenica da Ukrajinci nemaju previše vremena i moraju ofenzivu završiti. Mislim da ćemo sve znati do kraja sljedećeg mjeseca”, napomenuo je.

Smatra da Ukrajina dobiva puno pomoći i pitanje je kakva bi bila njihova sudbina da nije pomoći sa Zapada. “Ne može se reći da je Zapad kriv što Ukrajina ne dobiva tolike količine materijala koliko bi htjeli. Svaki rat je takav da ga započinju političar, vode vojnici, a završavaju diplomati. Postoji ozbiljan problem, kada se političari počnu miješati generalima u posao tada ta strana gubi rat”, rekao je.

Ogorec je komentirao i situaciju s Prigožinom i Wagnerom. “To je skupina koja je Rusiji još uvijek potrebna, pogotovo u Africi i ovo što se događalo u Nigeru nije slučajna stvar. ne postoje konkretni dokazi da je Wagner bio ključan, ali da je imao utjecaj, je. Vjerujem da će se jedan dio njihovih snaga iz Bjelorusije pridružiti ruskim postrojbama u Ukrajini”, tvrdi.

“Što se tiče Prigožinovog državnog udara, on je pokazao tko je Putinu odan tko nije. Vidim da generala Surovikija nema na vidiku, što se s njim dogodilo to ćemo tek saznati”, rekao je.

Kada su u pitanju napadi dronovima na Rusiju, Ogorec kaže da se to moglo očekivati i da je to u ratu legitimno.

