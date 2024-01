Analitičar tvrdi da je Rusija u lošem položaju: “Posve je jasno da nema mogućnost ofenzive”

Podijeli :

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u Newsroomu je s našim Ilijom Jandrićem razgovarao o trenutnim sukobima u svijetu, s naglaskom na Ukrajinu i Bliski istok.

“Možemo reći je Ukrajina kao i na samom početku ruske agresije, sama. To je rat koji Ukrajina mora sama ili dobiti ili izgubiti. Sve one priče o proxy ratu gdje zapravo Zapad ratuje protiv Rusije, to je samo parcijalno točno”, mišljenja je Avdagić.

Postavlja se pitanje može li se dogoditi da Europa zaobiđe Orbana pa nastavi pomagati Ukrajini, ali ne na razini EU nego kao svaka članica zasebno.

Na vidiku megaprofit: Najsiromašnija zemlja EU-a mudro se priprema za kraj rata u Ukrajini

Avdagić ovo vidi kao jedno od mogućih rješenja: “Orban je zapravo po pitanju i sankcija prema Rusiji i odnosa prema Ukrajini interesno orijentiran. On je vrlo pragmatičan političar i takvim se pokazao čitavo vrijeme u ovom kontekstu. Jesu li ostale europske zemlje dovoljno spremne popuštati Orbanu ili će naći alternativno rješenje? U slučaju SAD-a alternativnog rješenja nema.”

To sve odgovara Putinu, međutim…

“Posve je jasno da Rusija nema mogućnost ofenzive koja bi sad iskoristila moment u kojem možda smatraju da je ukrajinski moral pao i gdje nema konkretne financijske i vojne potpore, ali oni to ne rade. To znači da je i Rusija u prilično lošem položaju”, smatra Avdagić.

Osvrnuo se i na stalne prijetnje od daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku: “Stvari su toliko dramatične da je nevjerojatno da nije došlo do eskalacije. Čitavo vrijeme je tu neki hod po rubu. I Huti su se pojavili, a imamo i događanja u Iranu koja neminovno upućuju na iransku retalijaciju.”

Profesor objasnio koje je glavno pitanje rata Izraela i Hamasa za 2024. godinu

“Operaciju koju Izrael provodi bih nazvao kodnim imenom spašavanje vojnika Netanyahua. Ovo odavno već nema prevelikog smisla”, dodao je.

“Izraelska politika je postala talac Netanyahua. On pokušava naći izlaz koji bi njemu omogućio politički opstanak i zato mu treba dugotrajni rat”, tvrdi Avdagić.

Upitan koliko je uništenje Hamasa izvediv cilj, odgovorio je: “Sve da i je, pogledajte kako izgleda Gaza. To je potpuno uništeno. Ja sam prije odbijao razgovor o tome da je Gaza koncentracijski logor. Nažalost, ne znam kako drugačije to nazvati. Ti ljudi nemaju ništa.”

“Ta kriza će se nastaviti dok god Netanyahu može održavati svoju poziciju ovakvom. Ako u Izraelu nema dovoljno snage da se njega ukloni, on će nastavljati dok god može”, smatra.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.