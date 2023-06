Analitičar upozorava: “Ovo je najzabrinjavajući moment, ne samo od početka rata”

Podijeli :

Vanjsko politički analitičar Denis Avdagić gostovao je u Dnevniku N1 gdje je komentirao situaciju u Rusiji i događanja vezana za pobunjeničku skupinu Wagner.

Avdagić smatra da Prigožin jako dobro komunicira i kaže da meta nije predsjednik nego ministarstvo obrane. “Međutim jasno je, dođe li on do Moskve, Putin je gotov. Može ga Prigožin ostaviti još neko vrijeme, ali tu priča završava. Prigožin sigurno ima saveznike unutra i jedan je od vodećih oligarha”, rekao je.

“Oni su prešli 300 kilometara unutar Rusije. Ruska vojska je izgubila sav ugled u Ukrajini, a sada jedna paravojna skupina, koja je ogromna, prešla unutar zemlje 300 kilometara bez većih prepreka. Ovo je pomno pripremano. Ovako se brzo kretati unutar granica Rusija je impresivno. Pogledajte samo pripreme pred Moskvom, ali je pitanje hoće li ti ljudi biti spremni pucati”, dodao je.

“Ne možete cijelo vrijeme držati zemlju u toj priči o Ukrajini i ne očekivati posljedice”, objasnio je Avdagić.

Smatra da je Putin postao svjestan svega što se događa. “Puno je ljudi mislili da se komunizam neće raspasti pa je SSSR nestao s karte. Držati ljude u ovakvom strahu ima posljedice, a oni ovo priču o Ukrajini zasigurno ni ne razumiju”, rekao je.

“Prigožin je maknuo svoje trupe s prve crte. On je sada imao djelomično odmorne vojnike pod svojom kontrolom. Velik dio ruskih vojnika je u Ukrajini koji se ne mogu micati. Zašto baš sada? Zato što je ovo najgore moguće vrijeme da ovo napravi”, napomenuo je.

Dodaje da Prigožin ima kriminalnu prošlost. “Ima poduzetničku narav, što mnogi u Kremaljskim krugovima nemaju. On je prošao teži put i ostvario se. Ovo stvaranje Wagnera je impresivno. Oni su prisutni i u Siriji i u Africi, a tamo su u liniji dogovora s Kinom. To je zanimljiv momenti, i mi ne možemo procijeniti što je njegov motiv, je li on stupio u kontakt s ukrajinskom stranom ili sa Zapadom”, rekao je Avdagić.

Napominje da Medvedev, koji je otvoreno prijetio Zapadu nuklearnim oružjem, sada upozorava na katastrofu ako se Wagner dokopa nuklearnog oružja.

“Možemo reći da je ovo najzabrinjavajući moment do početka, ne samo rata, nego od početka ratobornog ponašanja Putina. Ako vidimo što je napravio Prigožin, a što Putin, ja Prigožina vidim više kao jednog Jeljcina. Mene više brine, ako Prigožin sada ne uspije, kakav će tek onda biti Putin, i u agresiji, i prema Ukrajini i prema Zapadu”, napomenuo je.

“Čak i ako Prigožin ne uspije, pitanje je tko je sljedeći, tko će sljedeći pokušati takvo nešto. Više puta sam pogledao izjavu Putina od jutros i prvi put vidio da je uplašen”, rekao je Avdagić.

“Bit će ključno kada oni dođu do Moskve. Ako se vojska ne odluči ući u sukob s Wagnerom stvari su gotove”, zaključio je.

