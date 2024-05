Bartulica: Tražit ću nekoliko stavki da uđu u koalicijski sporazum

Podijeli :

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta na konferenciji za medije naveo je neke stavke za koje će tražiti da uđu u sporazum.

“Pozdravljam postignuti dogovor. Sad imamo zadovoljenu formu kako će izgledati većina. Pupovac više neće krojiti politiku u Hrvatskoj.

Tražit ću nekoliko stavki da uđu u koalicijski sporazum. Prvo, ideološka kolonizacija Hrvatske će prestati. To znači da svaki sadržaj koji upućuje na rodnu ideologiju i pokušaji da se indoktrinira djecu u školstvu će nestati. Zadnje što nam treba je da se djecu zbunjuje u školstvu.

Drugo, dolazak velikog broja stranih radnika… Lakše se dolazi do radne dozvole za radnika iz Azije nego što naši ljudi iz Južne Amerike dobiju domovnice i ostale dokumente i to je neprihvatljivo i to će se promijeniti i ubrzati. Tražit ćemo otvaranje novih konzularnih ureda, pogtoovo u Južnoj Americi.

Nadalje, što se tiče pouke iz covid pandemije – inzistirat ćemo da se to iščisti do kraja.

Nadalje, što se tiče kulturne politike, tražit ću da se u Zagrebu osuuje muzej posvećen žrtvama komunističkog terora”, naveo je Bartulica svoje uvjete.

Kaže da traži jasno definirane stavke u tom budućem programu i smatra da se demokršćanski HDZ ne bi trebao protiviti ovim zahtjevima.

Osvrnuo se i na Hrvoja Šimičevića, novinara Novosti, koji je dobio nagradu HND-a za istraživačko novinarstvo.

“Čestitam mu na nagradi, očito je dobar novinar i sigurno će uspjeti u tržišnoj utakmici, ne trebaju mu doznake iz Vlade. Porezni obveznici nisu to dužni financirati”, rekao je Bartulica i dodao da on nije medijski cenzor.

