PODRŠKA SVJETSKIH ZVIJEZDA
Annie Lennox i Javier Bardem slave pobjedu studenata u Srbiji: "Narod je rekao svoje"
Pobjeda Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji izazvala je reakcije i među svjetski poznatim umjetnicima. Britanska glazbenica Annie Lennox i španjolski glumac Javier Bardem na društvenim su mrežama podijelili snimke slavlja u Beogradu, uz poruke podrške studentskom pokretu.
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Britanska pjevačica Annie Lennox objavila je na Instagramu, gdje je prati više od milijun ljudi, snimke proslave na beogradskom Trgu Slavija nakon izborne pobjede Studentske liste.
Uz video koji prikazuje slavlje u Srbiji i prosvjede u Brazilu istaknuta je poruka: "Svijet bez prosvjeda svijet je bez napretka. Ovo je nada na djelu."
Lennox je pritom poručila da prosvjedi mogu donijeti stvarne političke promjene.
"Kao što se i vidi, ovo je dokaz da prosvjedi doista djeluju. Narod Brazila i Srbije rekao je svoje", napisala je glazbenica.
Bardem: "Ovo je povijesni trenutak"
Snimke slavlja iz Beograda podijelio je i oskarovac Javier Bardem, koji je na Instagramu čestitao srbijanskim studentima na izbornoj pobjedi.
"Srpski studenti su pobijedili", stoji u objavi koju je podijelio glumac.
"Srpski studentski pokret okončao je dugogodišnju autoritarnu vlast Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima. Ono što je počelo na sveučilišnim kampusima prije gotovo dvije godine preraslo je u pokret diljem zemlje, koji je upravo okončao više od desetljeća autoritarne vlasti. Ovo je povijesni trenutak", navodi se u objavi.
Bardem je potom podijelio još jednu snimku koja povezuje prosvjede u Brazilu i slavlje u Srbiji, uz poruku:
"Svijet bez prosvjeda svijet je bez napretka. Ovo je nada na djelu."
Španjolski glumac prethodno je javno podržao brazilskog predsjednika Luiza Inácija Lulu da Silvu uoči izbora u Brazilu.
Podrška stiže i od drugih poznatih osoba
Lennox i Bardem nisu jedine svjetske zvijezde koje su reagirale na promjenu vlasti u Srbiji. Nakon pobjede Studentske liste oglasio se i britanski glazbenik Rod Stewart, koji je poručio: "Bravo, Srbijo."
Objave poznatih umjetnika dodatno su skrenule međunarodnu pozornost na studentski pokret koji je nakon gotovo dvije godine prosvjeda ostvario pobjedu na parlamentarnim izborima i otvorio put političkim promjenama u Srbiji.
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