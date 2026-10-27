Annie Lennox i Javier Bardem slave pobjedu studenata u Srbiji: "Narod je rekao svoje"

"Srpski studentski pokret okončao je dugogodišnju autoritarnu vlast Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima. Ono što je počelo na sveučilišnim kampusima prije gotovo dvije godine preraslo je u pokret diljem zemlje, koji je upravo okončao više od desetljeća autoritarne vlasti. Ovo je povijesni trenutak", navodi se u objavi.