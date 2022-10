Podijeli:







Izvor: Twitter

Tendencija je jasna - u rat u Ukrajini nastoji se uvući nove države, prije svega Bjelorusiju, a to će gotovo neminovno izazvati i angažiranje Poljske - što nesumnjivo vodi do prerastanja sukoba u otvoreni svjetski rat, prognoza je umirovljenog generala i bivšeg zamjenika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Slavka Barića

“Najnovija eskalacija izuzetno je zakomplicirala stanje. Nakon vojnih uspjeha Ukrajine na terenu bilo je pitanje dana kada će Rusi uzvratiti i kako će to učiniti – jer doista je bilo presmiono očekivati da oni više ‘nemaju snage’ i da će doći do potpunog sloma ove vojne sile. Ne, to se neće tako brzo dogoditi”, kaže Barić za tportal.

“‘Možemo govoriti da nitko na svijetu ne priznaje odmetnute ukrajinske pokrajine i njihovo pripojenje Rusiji, no Putin se u ovom slučaju vodi njihovom doktrinom da se radi o napadu na ruski teritorij i da u tom slučaju ima dužnost zaštititi ga svim sredstvima, pa i taktičkim nuklearnim naoružanjem. A ono je, ne zaboravimo, dijelom raspoređeno i u Bjelorusiji – dapače, dijelom je i pod kontrolom te države'”, upozorava ovaj umirovljeni general.

Upravo uključivanje Bjelorusije u ukrajinski rat posljednjih dana čini se sve izglednijim: tamošnji diktator Aleksandar Lukašenko već danima priprema vlastitu javnost na takav scenarij, gomila vojsku na granici i formira postrojbe s Rusima, a sve pod bizarnim obrazloženjem da ‘Ukrajina priprema napad’. Time bi sebi stvorio opravdanje za ‘preventivni napad’ na sjever Ukrajine i tako razvukao obrambene snage, odnosno olakšao pritisak Ukrajinaca na Ruse na jugu zemlje. A eventualni ulazak Bjelorusije u rat po Bariću bi definitivno bio okidač za sukob svjetskih razmjera jer bi uslijedila neminovna reakcija Poljske, odnosno samog NATO-a.

“S jedne strane uključivanje Bjelorusije za Putina je trenutno jedino rješenje. S druge strane Poljska je ključna država za logistiku i opskrbu, preko nje prolaze svi glavni dobavni pravci, ima izuzetnu dugu granicu i s Bjelorusijom i s Ukrajinom te je angažirana i zainteresirana u ovom sukobu, odnosno u zaštiti Ukrajine. Očekivana je lančana reakcija: kako Putin uvlači Bjelorusiju, tako će Zapad dati podršku Poljskoj. Scenarij je vrlo moguć premda se, jasno, treba nadati da do njega neće doći”, kaže Barić. On upozorava da Bjelorusi posljednjih dana uvježbavaju svoje snage upravo za ‘preventivni udar’ na Ukrajinu i pripremaju apsurdna objašnjenja da ‘moraju napasti jer se zapravo Ukrajina priprema napasti njih’. Njihove snage, dodaje, na raspolaganju već imaju raketne sustave i rusko taktičko nuklearno naoružanje.

“U ovoj situaciji pregovora nema, niti će ih biti jer ne odgovaraju nijednoj strani – nitko nema prevlast na terenu, ne kontrolira teritorije koje želi, a nema ni argument prevladavajuće sile ili vojske. Sada je izuzetno bitno da ne nastane ni najmanji zastoj u dostavi naoružanja i opreme Ukrajini – evo, vidimo da će Njemačka dostaviti sredstva za protuzračnu obranu, a vjerojatno i raketne sustave. Ako je Zapad i imao neke zadrške oko pomoći, sada je jasno da više nema realnih mogućnosti za mirno rješenje. Preostaje jedino još otvoreniji sukob za koji postoje naznake da će prerasti u rat svjetskih razmjera”, sumorna je Barićeva prognoza.

“Ovo je već preraslo u rat iscrpljivanjem, sukob koji je dramatično utjecao na cijeli svijet. Sada, nažalost, sve evidentnije prijeti i formalno prerasti u svjetski rat’, zaključuje ovaj umirovljeni general.