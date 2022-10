Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

U nastavku prenosimo dijelove:

“Rusija je u ovim napadima iskoristila dio zaliha preciznog oružja. Takvog oružja imaju sve manje, a sada su ga iskoristili na civilne umjesto na vojne mete.

Ruski napadi na ukrajinsku energetsku mrežu vjerojatno neće slomiti volju Ukrajinaca za borbom, ali bi rusko korištenje ograničenih zaliha preciznog naoružanja moglo smanjiti broj opcija koje Putin ima za remećenje protuofenzive u Hersonu i Luhansku”, piše ISW.

“Malo je vjerojatno da će ruske i bjeloruske snage napasti Ukrajinu sa sjevera unatoč najavi bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da su se Bjelorusija i Rusija složile razmjestiti Regionalnu skupinu snaga Unije – stratešku formaciju ruskih i bjeloruskih jedinica čiji je zadatak obrana država.

Lukašenko je izjavio da su se on i ruski predsjednik Vladimir Putin 7. listopada dogovorili o neodređenom “razmještanju” rusko-bjeloruskog RGV-a u “vezi s eskalacijom na zapadnim granicama Unije”, ali nisu jasno definirali parametre raspoređivanja.

Lukašenko je izjavio da će više od tisuću ruskog osoblja biti raspoređeno u Bjelorusiju i da se rusko-bjeloruska grupa počela formirati 8. listopada. Ruska komponenta bilo kojih RGV formacija u Bjelorusiji vjerojatno će se sastojati od mobiliziranih ljudi niske spremnosti ili ročnika koji vjerojatno neće predstavljati značajnu konvencionalnu vojnu prijetnju Ukrajini”, piše Institut.

“Umjesto toga, Kremlj bi mogao pokušati upotrijebiti dodatne ruske snage u Bjelorusiji kako bi fiksirao ukrajinske snage u blizini Kijeva i spriječio njihovo preraspoređivanje na drugim lokacijama za protuofenzivu.

Rusija nema sposobnost brzo formirati kopnene udarne snage od nule ili od postojećih jedinica u Bjelorusiji. Ukrajinski Glavni stožer izvijestio je da nije uočio pokazatelje da ruske snage formiraju ofenzivne skupine u Bjelorusiji i izričito je naveo da nema prijetnje od napada s teritorija Bjelorusije”, zaključuje Institut, prenosi Index.

