“Biden je poslao privatnu poruku Iranu, a može se naslutiti u kojem pravcu onda ide”

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala stanje na Bliskom Istoku, stotinu dana nakon napada Hamasa na Izrael.

Pusić tvrdi kako je nemoguće ustvrditi koliko je do sada Hamasovih terorista ubijeno dok Izrael tvrdi da ih je ubijeno na tisuće. “U ovakvim masovnim operacijama uslijedilo je nesmiljeno bombardiranje i uništavanje cijelog Pojasa Gaze, prema procjenama ubijeno 23.000 Palestinaca. za neke je objavljeno da su to bili vođe Hamasa, jedan od njih je ubijen i u Libanonu. Koliko je stvarno terorista ubijeno je teško reći”, rekla je.

“Lako je reći, ali teško za pojmiti da je ubijeno 23.000 ljudi u Pojasu Gaze”, dodala je.

Sto dana rata Izraela i Hamasa: Gaza u ruševinama, tisuće mrtvih, a regija klizi u nepredvidiv sukob

“Vidljivo je da nakon zamjene zarobljenika Izrael ne pokazuje veliki interes za povrat talaca. To je optužba koja dolazi od samih građana Izrael, obitelji ljudi koji su oteti te su one počele demonstrirati. Potpuno je jasno da Netanyahuova vlast nema plan za dan poslije, osim da bi se potpuno ispraznila Gaza od Palestinaca, ali to je 2 milijuna ljudi i to je je nezamislivo. Pravi plan se ne nazire, ako ni povratak talaca”, navela je.

Smatra da je situacija na cijelom Bliskom Istoku opasna. “To je rezultat više od desetljeća zanemarivanja eksplozivne situacije i s nekim sporadičnim politikama koje su bez razumijevanja šireg konteksta proizvele ovaj užas u Gazi koji prijeti da se proširi dalje. Biden je poslao privatnu poruku Iranu, a može se naslutiti da onda ide u pravcu pokušaja da se smiri cijela situacija”, rekla je Pusić.

Upozorava da je područje oko Tajvana također važno za svjetsku trgovinu. “Na temi Tajvana se s Kinom ne sukobljava ni Amerika. Tajvan je praktički neovisan, a kineski predsjednik je rekao da je pitanje vremena kada će biti ujedinjenje. Tajvan je globalno važan za sve strane, ali i za trgovačke rute. Na izborima je nedavno pobijedio kandidat stranke koja je i do sada bila na vlasti dva mandata. no u parlamentu je stranka Kuomintang koja bliža odnosima s Kinom, ali ne može se reći da zagovara ujedinjenje”, dodala je.

