Biden: Projektili vjerojatno nisu ispaljeni iz Rusije

Izvor: Jim WATSON / AFP

Prve informacije govore da je moguće kako projektili nisu ispaljeni iz Rusije, izjavio je američki predsjednik Joe Biden povodom eksplozije koja se dogodila u Poljskoj, blizu granice s Ukrajinom te su pritom poginule dvije osobe.

„Ne želim ništa definitivno reći dok god se ne obavi potpuna istraga. No, zbog putanje projektila malo je vjerojatno da su ispaljeni iz Rusije. No, vidjet ćemo što će istraga sve donijeti. Iako su prve informacije govorile da je Rusija povezana s tim preliminarna istraživanja to osporavaju“, rekao je Biden u obraćanju uživo na CNN-u.

Biden se trenutačno nalazi na Baliju u Indoneziji na summitu G20, a prije samih izjava obavio je hitan sastanak s ostalim čelnicima G7 (Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka, Kanada i Japan), a sastanku su još prisustvovali čelnici Španjolske i Nizozemske.

„No, isto tako, Rusija svojim djelovanjem i dalje pogoršava situaciju u Ukrajini“, dodao je američki predsjednik.

