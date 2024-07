Cijelo Bidenovo pismo u kojem je objavio da se povlači iz predsjedničke utrke

Podijeli :

Mandel NGAN / AFP

Američki predsjednik Joe Biden prekinuo je u nedjelju predsjedničku kampanju i svoju odluku objavio u pismu na društvenim medijima, a u objavi koja je uslijedila podržao potpredsjednicu Kamalu Harris za kandidatkinju Demokratske stranke.

Slijedi cijeli tekst pisma:

JOSEPH R. BIDEN, JR. 21. srpnja 2024.

Dragi Amerikanci, u posljednje tri i pol godine ostvarili smo veliki napredak kao nacija.

Amerika je danas najjače gospodarstvo svijeta. Ostvarili smo povijesne investicije u izgradnju naše nacije, smanjili cijene lijekova za starije i proširili zdravesteno osiguranje na rekordni broj Amerikanaca. Pružili smo ključno potrebnu skrb milijunima ratnih veterana izloženima toksičnim supstancama. Donijeli smo prvi zakon o sigurnosti oružja u posljednjih 30 godina. Imenovali prvu Afroamerikanku u Vrhovni sud. I izglasali najvažnije klimatske zakone u povijesti svijeta. Amerika nikada kao danas nije bila bolje pripremljena za ulogu predvodnice svijeta.

Znam da ništa od toga ne bi postigli da nije bilo vas, američkog naroda. Zajedno smo prebrodili pandemiju koja se događa jednom u stotinu godina i najgoru ekonomsku krizu od Velike depresije. Zaštitili smo i očuvali našu demokraciju. I obnovili smo i ojačai savezništva diljem svijeta.

Biti vaš predsjednik bila mi je najveća čast u životu. Iako sam se namjeravao ponovno kandidirati, vjerujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da se povučem i posvetim isključivo svojim predsjedničkim dužnostima do kraja mandata.

Kasnije ovoga tjedna obratit ću se naciji i detaljnije govoriti o svojoj odluci.

Dopustite mi da zasad izrazim svoju najdublju zahvalnost svima koji su dali sve od sebe da budem ponovno izabran. Želim zahvaliti potpredsjednici Kamali Harris što je u tome bila izuzetan partner. I dopustite mi da se iz dubine duše zahvalim američkom narodu na povjerenju koje ste mi ukazali.

I danas vjerujem u ono u što sam uvijek vjerovao: nema ničega što Amerika ne može postići kada se držimo zajedno. Samo se moramo podsjetiti da smo Sjedinjene Američke Države.

Slijedi izjava kojom Biden podržava Harris za kandidatkinju demokrata:

“Moji dragi demokrati, odlučio sam da neću prihvatiti nominaciju i da ću svu svoju energiju uložiti u obavljanje predsjedničkih dužnosti do kraja mandata. Kada sam postao stranački predsjednički kandidat 2020., moja prva odluka bila je izbor Kamale Harris za svoju potpredsjednicu. I bila je to najbolja odluka koju sam donio. Danas dajem punu podršku Kamali da bude naša stranačka kandidatkinja ove godine. Demokrati, vrijeme je da se ujedinimo i pobijedimo Trumpa. Hajdemo to učiniti!”.

