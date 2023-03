Bivša predsjednica u Buči na obilježavanju teškog ruskog zločina

Predsjednik Vlade Andrej Plenković doputovao je jutros u Kijev gdje se sastao s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, predsjednikom Vlade Ukrajine Denisom Šmihalom i predsjednikom Vrhovne Rade Ruslanom Stefančukom. Uz njega je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kao i hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić.

Državnici su posjetili i Buču, mjesto pokraj Kijeva, u kojemu se obilježava godišnjica strašnog zločina.

U Ukrajinu je stigla i bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, a to je potvrdila prva dama Ukrajine, Olena Zelenska.

Supruga ukrajinskog predsjednika na Twitteru je podijelila nekoliko fotografija sa skupa “Ujedinjeni za pravdu: Buča”, na kojem je sudjelovala i bivša hrvatska predsjednica.

Kateryna's car was attacked by russians in occupied Bucha. She survived after being shot 14 times, and today she told her story at the United for Justice: Bucha. The Hague. Together with jurists and experts, we talked about the main: inevitability of punishment. pic.twitter.com/u4EGXuT4e0