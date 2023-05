Podijeli :

Andreina Flores/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivša novinarka ruske državne televizije Marina Ovsjanikova, koja je dospjela na svjetske naslovnice nakon što je za vrijeme emitiranja vijesti uživo upala u studio s antiratnim plakatom, razgovarala je s novinarskom i urednicom Sky Newsa Beth Rigby gdje je još jednom provocirala ruskog predsjednika.

Marina Ovsjanikova ustvrdila je da izolirani Vladimir Putin nema dovoljno novičoka da ubije sve veći broj kritičara. Ruska disidentica, koja je dospjela na svjetske naslovnice zbog svog prošlogodišnjeg prosvjeda protiv rata u Ukrajini, rekla je:

“Mislim da Putin nema dovoljno novičoka za sve svoje protivnike. Jer zapravo kada je počeo rat, mnogo je više ljudi počelo govoriti protiv režima i mnogo više će ih to činiti.”

Novičok je nervni otrov korišten u trovanjima ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćeri Julije u Salisburyju 2018. i za napad na ruskog oporbenog političara Alekseja Navaljnog 2020.

Ovsjanikova, koja je radila za ruski Channel One od 2003. do prošle godine, izrazila je nadu da bi ruskog predsjednika mogli svrgnuti oni oko njega te se osvrnula na nedavne kritike Putina koje mu je uputio vođa plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin.

Drugi Putinov bliski suradnik Ramzan Kadirov, čelnik Čečenske Republike i general ruske vojske, također je otvoreno kritizirao učinak ruskih snaga u Ukrajini.

“Mislim da će Ukrajina početi dobivati rat i onda će to podijeliti elite”, rekla je za Sky News i dodala: “Pogledajte što se sada događa, što Prigožin govori. A onda Kadirov također govori nešto drugo. Nadam se da će se sustav raspasti iznutra.”

Na pitanje mogu li ruske elite svrgnuti Putina, Ovsjanikova je rekla da, budući da je oporbeni čelnik Aleksej Navaljni u zatvoru, “ne postoji vođa koji bi mogao konsolidirati ljude”.

“Nema aktivne organizacije. Tako da mislim da će se elite podijeliti i dobro, ne znamo – ovo možda neće biti klasični državni udar. Nitko, vjerojatno, neće ubiti ili otrovati Putina, nego bi mu netko iz njegovog najužeg kruga mogao jednog dana doći i reći – Vladimire, gubimo rat. Vrijeme je da odemo.

“Posljednji dan rata bit će Putinov posljednji dan”

Posljednjeg dana rata, kada Rusija izgubi rat, to će biti njegov posljednji dan. To je jasno. On se boji za svoj život. On je u svom bunkeru. On je izoliran”, dodaje.

Navaljnog je opisala kao heroja, ali je rekla da ni njegova smrt ne bi bila dovoljna da izvuče ljude na prosvjed na ulice.

Također je izrazila strah zbog Putinovog sve lošijeg zdravlja rekavši: “Ne daj Bože da umre. Ali ne mislim da će to izazvati bilo kakav masovni prosvjed jer trebate shvatiti da su Rusi prestrašeni i ne postoji ništa što bi ih natjeralo da izađu na ulice. Policija je posvuda i samo podignete glavu i život će vam biti uništen.”

Prisjećajući se svog prosvjeda protiv rata u Ukrajini uživo na ruskom državnom TV kanalu na kojem je radila, Ovsjanikova je opisala je kako se osjećala prisiljenom djelovati nakon što je vidjela početak ruske invazije.

Rekla je: “Kad je počeo rat, pa, nisam mogla skrenuti pogled. Krv je bila prolivena. Bilo je milijune izbjeglica. I sve sam to mogla vidjeti na svojim ekranima. Ali to nije ono što je govorila propaganda. Bilo je sve dim i ogledala.

“Mogu reći da je rat za mene postao točka s koje nema povratka i da više nisam mogao šutjeti. Osjećao sam da živim u nekoj paralelnoj stvarnosti. Da zemlja ide u potpuni totalitarizam.”

