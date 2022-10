Bivši američki veleposlanik: Raste vjerojatnost za upotrebu nuklearnog oružja

Podijeli:







Izvor: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Sve veći problemi s kojima se suočava ruski predsjednik Vladimir Putin povećavaju vjerojatnost ruske uporabe taktičkog nuklearnog oružja, rekao je nekadašnji visoki američki dužnosnik.

John Bolton, bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost i veleposlanik u Ujedinjenim narodima, rekao je za Sky News da je ruski predsjednik u “većim problemima nego u bilo kojem trenutku od početka invazije”.

Govoreći o ruskoj aneksiji četiri regije Ukrajine nakon “referenduma” Bolton je rekao: “Očito je on (Putin) mislio da će to biti podizanje morala za Rusiju, da bi to pomoglo u postavljanju temelja za buduće granice s Ukrajinom. Ali činjenica je, barem prema Putinovom pogledu na svijet, da se borbe sada vode na ‘ruskoj zemlji’ i da ruska vojska ne stoji baš najbolje”, prenosi Index.

