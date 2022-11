Bivši ruski premijer poručio je da se nazire kraj ratu u Ukrajini te ocijenio da Moskva počinje gubiti rat.

Mihail Kasjanov je u razgovoru za Sky News rekao da je povlačenje ruskih trupa iz Harkiva i Hersona “demonstracija da Putin gubi rat”.

“Mislim da će za nekoliko mjeseci biti posljednji čin”, rekao je Kasjanov dodajući da je “jasno da Putin ne želi stati. Ruskog predsjednika opisao je kao fanatika.

Unatoč tome, bivši ruski premijer je zaključio da je “početak kraja već počeo”.

