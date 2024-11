Bivši šef MI6 tvrdi: “Europa je u pravom ratu s Rusijom”

Podijeli :

AFP / Ilustracija

Prošlo je više od 1000 dana otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U tom se razdoblju Ukrajina uvelike oslanjala na zapadnu pomoć, a Rusija je postavljala "crvene linije" koje je Zapad prelazio, što nije rezultiralo eskalacijom kojom je Kremlj prijetio.

No, bivši šef MI6 Sir Richard Dearlove navodi da Europa više nije u “predratnoj situaciji” s Rusijom već je u “pravom ratu”.

“Mislim da se moramo suočiti s činjenicom da Rusi misle da su u stanju rata s nama”, kaže Sir Richard.

“Donald Tusk je to nazvao predratnom situacijom. Mislim da je u krivu. Mislim da je to stvarni rat”, dodao je on.

“Već smo prilično jasno vidjeli neke vrlo agresivne poteze Rusa u raznim europskim zemljama”, istaknuo je Sir Richard, a prenosi SkyNews.

Na pitanje trebaju li zapadni lideri u ovoj teškoj situaciji pokušati uspostaviti neku komunikaciju s Putinom, Sir Richard navodi da je “uvijek vjerovao u dijalog s protivnicima ili neprijateljima”.

“Mislim da smo u vrlo teškoj situaciji i da je Rusiji vjerojatno bolje imati nekakav dijalog s njima, nego nikakav kontakt. Tako da to ne isključujem”, dodaje on.

“No, nisam siguran da je Rusija u ovom trenutku raspoložena za to ili da je u situaciji u kojoj će biti vrlo lako razgovarati s Putinom“, poručio je Sir Richard.

