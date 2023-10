Bivši ukrajinski predsjednik: Borci Wagnera su bili neki od instruktora koji su obučavali Hamas

Podijeli :

Bivši ukrajinski predsjednik, sad zastupnik u ukrajinskom parlamentu Petro Porošenko, javio se iz Kijeva u Newsroom te je komentirao stanje na bojišnici, ali i na globalnoj sceni u kontekstu Hamasovog napada na Izrael.

Petro Porošenko je istaknuo da je Ukrajina i dalje u centru pažnje Vijeća EU-a i Kongresa SAD-a. Dodao je da su brojna mjesta u zemlji i dalje žarišta borbe, poput Bahmuta i lijeve obale Dnjepra.

“Rusija testira naše ofenzivne kapacitete, pokušava preusmjeriti našu pažnju i zaustaviti našu kontraofenzivu. Mogu potvrditi da Rusija gubi do 1.000 života ruskih stanovnika dnevno. Postigli smo znatne uspjehe na Crnom moru. Rusija je bila prisiljena povući brodove iz većeg dijela Sevastopolja. Razumijemo što se događa u Izraelu tijekom Hamasovog napada, ali ne možemo usporediti granicu pojasa Gaze od nekoliko kilometara i bojišnicu te dodirne točke Rusije i Ukrajine koje čine oko 2.000 km, borimo se protiv druge nuklearne sile na svijetu, borimo se za vlastitu zemlju”, rekao je Porošenko.

Na komentare Vladimira Putina koji je kritičan prema Izraelu i ubijanju civila u Gazi dok istovremeno Rusija napada Ukrajinu, Porošenko kaže:

“To je samo potvrda da su Putin i Rusija direktno uključeni u Hamasov napad. Putin i teroristi imaju iste namjere. Borci Wagnera su bili neki od instruktora koji su obučavali Hamas. Putin i Hamas imaju za cilj uništenje i žele proširiti strah. Primjer je i današnji posjet terorista Hamasa Moskvi. To je jasan dokaz da su Rusija, Iran, Sjeverna Koreja i Hamas vrlo tijesno povezani i koordiniraju svoje djelovanje. Cilj Putina je destabilizirati svijet i uništiti svijet slobode i demokracije. To jedino možemo zaustaviiti ako smo jedinstveni, ako se pruža potpora Ukrajini, to će nas dovesti do pobjede.”

Govoreći o ruskim nuklearnim vježbama istaknuo je da se zapravo radi o njihovoj propagandi:

“Jučer smo pretrpjeli napad dronom na jednu od najvećih nuklearnih elektrana u Ukrajini i to nije bila vježba, to je bila prijetnja, Putinovo nuklearno ucjenjivanje jer Putin želi naoružati i uništiti sve nuklearne reaktore i tako ucjenjivati.”

Na pitanje jesu li zadovoljni potporom Zapada, posebno u kontekstu činjenice da je slovački premijer donio odluku o prestanku isporuke oružja Ukrajini, Porošenko odgovara:

“Hrvatska je nedavno dopremila helikoptere Ukrajini. Zahvalan sam, i to svojem prijatelju, vašem premijeru Plenkoviću i ministru Banožiću kojeg sam nedavno upoznao i nadahnula me njegova odlučnost. Poznajem slovačkog premijera već duže vrijeme i uvjeren sam da možemo pronaći kompromis jer vojna pomoć Ukrajini je i ulaganje u slovačku sigurnost. Kad ulažete u svoju sigurnost, onda ne postoji drugi izlaz. Nedostaje nam streljiva, učinit ćemo sve da vojci dopremimo dronove, kamione i druge stvari koje nam trebaju za pobjedu.”

Dotaknuo se i teme izbora u zemlji, no napomenuo je da prije toga treba pobijediti:

“Prije izbora trebamo pobijediti, trebalo bi ih odgoditi. Ustavom je izravno zabranjeno održavati izbore tijekom rata. Spreman sam kandidirati se na izborima za EU parlament, kad Ukrajina postane članica EU-a.”

