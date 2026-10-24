Bolsonaro i Lula izjednačeni uoči drugog kruga izbora u Brazilu

Adriano Machado/REUTERS

Brazilski senator Flavio Bolsonaro i predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva gotovo su izjednačeni uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će se održati u nedjelju, pokazala je anketa instituta CNT/MDA.

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Desničarski senator, najstariji sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, prema anketi bi osvojio 46,3 posto glasova, dok bi ljevičarski predsjednik Lula dobio 45 posto.

Prošlotjedna anketa pokazivala je prednost Bolsonara s 46,8 posto naspram 45,9 posto za Lulu.

Institut MDA proveo je anketu među 2032 osobe od 21. do 23. listopada. Margina statističke pogreške iznosi 2,2 postotna boda.