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ANKETA

Bolsonaro i Lula izjednačeni uoči drugog kruga izbora u Brazilu

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Hina
|
24. lis. 2026. 17:17
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REUTERS
Adriano Machado/REUTERS

Brazilski senator Flavio Bolsonaro i predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva gotovo su izjednačeni uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji će se održati u nedjelju, pokazala je anketa instituta CNT/MDA.

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Desničarski senator, najstariji sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, prema anketi bi osvojio 46,3 posto glasova, dok bi ljevičarski predsjednik Lula dobio 45 posto.

Prošlotjedna anketa pokazivala je prednost Bolsonara s 46,8 posto naspram 45,9 posto za Lulu.

Institut MDA proveo je anketu među 2032 osobe od 21. do 23. listopada. Margina statističke pogreške iznosi 2,2 postotna boda.

Teme
brazil flavio bolsonaro jair bolsonaro luiz inacio lula da silva

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