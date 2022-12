Britanski obavještajci: Ovaj grad je sljedeća ruska meta

Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Kako navode, ruske snage ulažu velike napore na bojišnici okio grada Bahmuta u oblasti Donjeck.

“Ruski plan je vjerojatno opkoljavanje grada taktičkim napredovanjem prema sjeveru i jugu”, pišu Britanci.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Agl34uAcBo



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Zv0s649gC