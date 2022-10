Nedavno rusko priznanje "teške situacije" u regiji Herson je vrlo neobično i vjerojatno sugerira da ruske vlasti planiraju veliko povlačenje svojih snaga iz područja zapadno od rijeke Dnjepar, stoji u najnovijem izvješću britanskih vojnih obavještajaca. Izjavu o "teškoj situaciji" u Hersonu dao je novi ruski zapovjednik u Ukrajini, general Sergej Surovikin, podsjećaju.

Pritom je podržao plan proruskih čelnika te okupirane regije da evakuiraju civilnu populaciju iz Hersona.

