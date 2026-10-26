udarao producenta
Chris Brown priznao krivnju zbog napada bocom, sudac mu izrekao kaznu
Američki pjevač Chris Brown osuđen je u ponedjeljak u Londonu na uvjetnu kaznu zatvora zbog napada na producenta bocom tekile u jednom londonskom noćnom klubu 2023. godine, nakon što je priznao krivnju za sudjelovanje u tučnjavi.
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Chrisu Brownu (37) na londonskom je sudu Southwark Crown Court izrečena uvjetna kazna u trajanju od osam mjeseci zbog napada na Abrahama Diawa u noćnom klubu Tape u veljači 2023. Ako u sljedećih godinu prekrši uvjete koje mu je odredio sud, morat će je odslužiti.
Ova R&B zvijezda i njegov vokalni trener Omololu Akinlolu (40) priznali su krivnju u srpnju, nakon što su prethodno odbacili teže optužbe za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.
Sudac Tony Baumgartner izjavio je da se "radilo o teškom nasilju na javnom mjestu. U vašem slučaju, Browne, uključivalo je opetovanu uporabu... boce, pri čemu ste Diawa dvaput udarili u glavu."
Neki od Brownovih obožavatelja čekali su ispred zgrade suda u ponedjeljak ujutro, a Brown je zahvalio sucu prije nego što je napustio optuženičku klupu i kimnuo svojim pristašama u publici.
Brown, dvostruki dobitnik nagrade Grammy, uhićen je u svibnju 2025. kada se prvi put nakon incidenta vratio u Veliku Britaniju. Isprva mu je odbijena mogućnost puštanja na slobodu uz jamčevinu, što je dovelo u pitanje njegovu svjetsku turneju "Breezy Bowl XX".
Ipak, Brown je naposljetku pušten na slobodu nakon što je obećao uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 milijuna funti (gotovo 6 milijuna eura), čime je omogućeno održavanje turneje.
Ovaj sudski postupak najnoviji je u nizu pravnih problema za Browna, koji je 2009. godine bio optužen za napad na svoju tadašnju partnericu Rihannu – slučaj koji je dospio na naslovnice diljem svijeta sfotografijom njezina lica s vidljivim ozljedama.
Tužiteljica Heidi Stonecliffe izjavila je da je Brown priznao krivnju za napad na Rihannu 2009. godine, zbog čega je osuđen na pet godina uvjetne kazne. Također je priznao napad iz 2013. godine na obožavatelja kojeg je, prema optužbama, udario šakom nakon što ga je ovaj zamolio za fotografiju.
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