Tužiteljica Heidi Stonecliffe izjavila je da je Brown priznao krivnju za napad na Rihannu 2009. godine, zbog čega je osuđen na pet godina uvjetne kazne. Također je priznao napad iz 2013. godine na obožavatelja kojeg je, prema optužbama, udario šakom nakon što ga je ovaj zamolio za fotografiju.