Danas je na rasporedu odlučujući republikanski dvoboj u utrci za Bijelu kuću

Podijeli :

Eduardo Munoz Alvarez and Christian MONTERROSA / AFP

Miljenik američke desnice Donald Trump i njegova bivša veleposlanica u UN-u Nikki Haley sučeljavaju se u utorak na republikanskim predizborima u New Hampshireu, glasovanju koje bi moglo biti presudno u utrci za Bijelu kuću među konzervativcima.

Iako je Haley dovela u pitanje njegovu mentalnu sposobnost i upozorila da bi još jedan Trumpov predsjednički mandat donio “kaos”, ankete pokazuju da bi njezina kandidatura mogla biti tek mala prepreka na njegovu putu preko New Hampshirea do Bijele kuće.

Oštro u redovima republikanaca: DeSantis i Haley se vrijeđali, Trump se nije pojavio na debati Zašto obrazovani sve više podržavaju Trumpa?

“Ako želite kandidata gubitnika kojemu je Amerika na zadnjem mjestu, glasajte za Nikki Haley“, rekao je Trump u završnom obraćanju na malom, ali živahnom skupu u selu Laconiji.

“Ali ako želite predsjednika koji svaki put stavlja Ameriku na prvo mjesto, glasat ćete za Donalda J. Trumpa.”

​Trump je u anketama ispred Nikki Haley gotovo 20 postotnih bodova uoči drugih republikanskih predizbora.

New Hampshire se smatra biračkim tijelom koje je prijateljskije raspoloženo prema Haley od bilo kojeg drugog s kojim će se susresti kasnije, pa će njezina budućnost na sljedećim predizborima biti neizvjesnija bez pobjede ili tijesnog poraza u New Hampshireu.

Trump (77) je premoćno pobijedio na prvim republikanskim predizborima u Iowi prošlog tjedna, a Haley je bila daleka treća.

Još se nije dogodilo da republikanski aspirant na Bijelu kuću, koji pobijedio na oba predizbora, ne osvoji i republikansku nominaciju za američke predsjedničke izbore.

Prvo mjesto koje je prijevremeno glasovalo na predizborima u New Hampshireu, maleni zaselak Dixville Notch, predalo je svih šest glasačkih listića.

Većina preostalih biračkih mjesta u saveznoj državi otvorit će se u utorak između 6 i 8 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Nekoć gužva s 14 kandidata za republikansku predsjedničku nominaciju raščistila se i pretvorila u borbu jedan na jedan nakon što je guverner Floride Ron DeSantis, koji je u Iowi bio drugi, u nedjelju odustao od kampanje.

VIDEO / DeSantis iznenada prekinuo kampanju i podržao Trumpa! “Imali smo nesuglasica…”

On i Trump bili su u relativno tijesnoj utrci sve dok optužnice protiv bivšeg predsjednika za računovodstvene prijevare, kazneno djelo upletanja u izbore i kršenje zakona o špijunaži nisu potaknule njegove pristaše na zbijanje redova.

Scott Manninen, 48-godišnji voditelj proizvodnje u proizvodnom sektoru, rekao je za Afp u selu Hollis u ponedjeljak da ga pravni problemi neće spriječiti da glasa za Trumpa.

“Mislim da je to puno dima, samo ga pokušavaju udarati i pokušavaju postići da se ljudi okrenu protiv njega”, rekao je. “Ne brinem se zbog toga. Mislim da će on to preživjeti.”

Trump je proveo manje vremena u New Hampshireu od Haley, izmjenjujući nastupe na predizbornim skupovima s pojavljivanjima u sudnicama izvan te države.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo je najprodavaniji automobil u Europi, pogledajte koliko košta u Hrvatskoj Uzdrmano tržište nekretnina? “Lani bi se ovaj stan prodao u tjedan dana, a sada smo snizili cijenu za 91 tisuću eura”