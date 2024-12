Selak Raspudić: Zabrinjavajuće je da smo i u Plenkovićevoj i Milanovićevoj vladi imali ljude koji su parazitirali na javnim nabavama

Neslužbene informacije da DORH provodi izvide oko nabave 35 ECMO uređaja iz vremena Vlade Zorana Milanovića u petak su oporbeni saborski zastupnici komentirali navodima da je zanimljiv tajming zbog predsjedničke kampanje i upozorenjima da se DORH ne smije koristiti u političke svrhe.

Navode glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da ne može ni potvrditi ni demantirati neslužbene informacije da se provode izvidi oko nabave 35 ECMO uređaja, prije deset godina, za vrijeme premijera Zorana Milanovića, SDP-ov Mišel Jakšić popratio je riječima da on to pogotovo ne može jer sigurno ima puno manje informacija nego Turudić.

DORH pokrenuo izvide zbog nabavke skupih medicinskih uređaja za vrijeme Milanovićeve vlade

“No, s obzirom da se to u režiji HDZ-a priča već nekoliko tjedana, mi u SDP-u ne vidimo apsolutno nikakav problem da, ako je netko odlučio nešto opet provjeriti, to provjeri”, kazao je. Upitan povezuje li to s kampanjom predsjednika Zorana Milanovića, odgovorio je da je sigurno da je premijeru Andreju Plenkoviću jako drago da to sada kola u prostoru.

“Zanimljivo mi je ponašanje HDZ-a u vezi nečega što se dogodilo prije deset godina, što se nekoliko puta čačkalo i istraživalo i nije stvar o kojoj je odlučio premijer, tko kod to tada bio, ali sada ćemo reći ‘aha, to je bio Zoran Milanović’. A paralelno kao papige ovih dana ponavljaju da Andrej Plenković i kada je vidio Beroša, nije ga vidio i zapravo je žrtva i izdan i nikada ništa nije vidio ni čuo”, poručio je Jakšić.

Sandra Benčić (Možemo!) ističe da je oko DORH-a sve jasno, što se pokazalo i neki dan. „Kada je glavni državni odvjetnik glavnoj europskoj tužiteljici poslao pismo u kojem tvrdi da EPPO krši vladavinu prava u RH zbog slučaja Rimac, iako je hrvatski sud odgovorio da je EPPO nadležan, on više ne priznaje ni odluke hrvatskih sudova, pa kako mislite da će usmjeravati istrage, prema kome i kako, upozorila je.

“Sve je jasno, ali sve smo to rekli u veljači prošle godine i ne da smo bili u pravu nego smo možda i podcijenili brzinu i snagu koja će se angažirati da se DORH instrumentalizira”, zaključila je Benčić.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) ocijenila je da se priča o ECMO uređajima nije dobro uhvatila, a trebala je zbog predsjedničke kampanje, A, dodaje, kako se nije uhvatila, treba je nastaviti dalje, kao i priču Kekin-Jelavić, da se sakrije HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac, za kojeg mi je neugodno kada nešto govori, poručila je.

Ostojić odgovorio na prozivke o nabavi ECMO aparata: Sve je u skladu sa zakonskim propisima

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) smatra da se treba ispitati svaka potencijalna afera. “No, zanimljivo je da je DORH čekao deset godina i nekako se ne mogu odati dojmu da je netko ipak dao svom dečku iz DORH-a mig da krene s izvidima u ovo doba kako bi se umanjila potencijalna politička šteta HDZ-a i njihovih brojnih afera”, ustvrdio je.

Ako je DORH imao nekih saznanja, napominje, onda je to mogao davnih dana odraditi, nikada nije kasno, ali vrlo je zanimljiv tajming, nakon ove mega afere s Berošem. Čini mi se da ipak iz Vlade dolaze određeni migovi prema DORH-u kako reagirati, ocijenio je Pavliček.

Nezavisna Marija Selak Raspudić kazala je da je prva koja je tu priču pustila u javni prostor i da je prva prepoznala vezu između Saše Pozdera i onoga što se događalo s ECMO uređajima. Pozdravljam činjenicu da se sve istraži, ali ne bih voljela da se DORH koristi u političke svrhe, naglasila je.

“Nadam se da to nije slučaj, a što se svega ostalog tiče, činjenica da smo i u Plenkovićevoj i Milanovićevoj Vladi imali iste ljude koji su parazitirali na javnim nabavama, profitirali od njih i time uništavali hrvatsko javno zdravstvo meni je izrazito zabrinjavajuća i nadam se da će se to istražiti”, istaknula je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok