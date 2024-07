Dembargo je završio: Hollywood može nastaviti biti bankomat za demokrate

Podijeli :

Hollywoodski "Dembargo" na političke donacije je okončan jer su ključni prikupljači sredstava i slavne osobe, od reperice Cardi B, oskarovke Jamie Lee Curtis i TV producentice Shonde Rhimes, podržale Kamalu Harris kao kandidatkinju demokrata za predsjednicu SAD-a.

Olakšanje i uzbuđenje proširili su se Los Angelesom, svjetskom filmskom i televizijskom prijestolnicom i važnim izvorom sredstava za kampanju demokrata nakon odluke predsjednika Joea Bidena u nedjelju da prekine kampanju za reizbor.

Producent serije “Izgubljeni” Damon Lindelof rekao je da je zaustavio ono što je nazvao “dembargom”, pozivom holivudskim podupirateljima da prestanu donirati novac demokratima, nakon katastrofalnog Bidenovog nastupa u debati u lipnju.

Biden odustao, a glumci i pjevači pohrlili dati podršku Harris

Lindelof je na Instagramu rekao da je osjetio “duboko olakšanje, zahvalnost… a zatim, po prvi put, istinsko UZBUĐENJE zbog predstojećih izbora” nakon Bidenovog povlačenja.

“Dovoljno je reći, DEMBARGO je ukinut. I evo. Mi. IDEMOOO!”, dodao je Lindelof.

Hollywood se često opisuje kao “bankomat za demokrate”. Na prikupljanje sredstava u lipnju koje su vodili glumci George Clooney i Julia Roberts prikupljeno je više od 30 milijuna dolara u, kako je rekla Bidenova kampanja, najvećem prikupljanju sredstava demokrata u povijesti.

Ali nakon Bidenovog nastupa na predsjedničkoj debati protiv republikanskog kandidata Donalda Trumpa 27. lipnja, Clooney i drugi javno su pozvali predsjednika da prekine svoju kampanju. Clooneyev predstavnik u ponedjeljak nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Lindelof nije podržao određenog demokratskog kandidata, ali su drugi u Hollywoodu dali podršku Kamali Harris.

“JA SAM UZ NJU”

Disneyjeva nasljednica Abigail Disney, koja je pozvala Bidena da odustane, rekla je za CNBC da nastavlja s donacijama demokratima i da misli da bi Harris bila odličan kandidat.

“Ja sam uz nju”, napisao je na X-u glumac Bradley Whitford, koji je glumio fiktivnog službenika Bijele kuće u TV seriji “Zapadno krilo” pored svoje slike s Kamalom Harris.

Jamie Lee Curtis, nedavna dobitnica Oscara za film “Sve u isto vrijeme” (Everything Everywhere All At Once), rekla je da pozdravlja Bidenovu odluku da podrži Kamalu Harris.

Nekoliko crnkinja u Hollywoodu podržalo je Harris, koja bi bila prva crnkinja predsjednica SAD-a ako bi pobijedila na predsjedničkim izborima u studenom.

Kreatorica serija “Grey’s Anatomy” i “Scandal”, Shonda Rhimes objavila je fotografiju na kojoj stoji pored Kamale Harris i ponudila svoju podršku.

“Stala sam iza nje 2016. kada se kandidirala za Senat, bila sam iza nje kada se kandidirala za potpredsjednicu i nastavljam biti uz nju danas”, napisala je Rhimes na Instagramu.

Glumica Viola Davis iz serije “The Woman King” citirala je na Instagramu govor demokratske političarke Barbare Jordan iz 1977. godine koja se borila ​​za građanska prava crnaca.

“‘Ono što ljudi žele je jednostavno. Oni žele Ameriku koja je dobra kao što obećava'”, napisala je Davis pored slike Bidena i Kamale Harris kako hodaju zajedno i smiju se.

“Ja uz nju!” dodale je Davis uz emotikon crne šake i plavog srca.

Glumica iz serije “Abbott Elementary” Sheryl Lee Ralph objavila je svoju fotografiju pored Harris. “Kad ona pobjeđuje, mi pobjeđujemo!” napisala je Ralph.

Tina Knowles, majka superzvijezde Beyonce, izrazila je uzbuđenje zbog kandidature Kamale Harris, nazvavši je “novom, mladolikom, oštrom”.

“Tražili ste to i naš predsjednik Biden učinio je ono što je bilo najbolje za zemlju! Ostavljajući osobni ego, moć i slavu po strani”, napisala je Knowles na Instagramu uz fotografiju na kojoj je s Harris.

Reperica Cardi B podsjetila je da je zatražila kandidaturu Kamale Harris u lipnju nakon debakla Bidenove rasprave.

“REKLA SAM VAM DA JE KAMALA TREBALA BITI kandidat 2024”, napisala je glazbenica na X-u.

