Denis Avdagić o Trumpovoj administraciji: Europa može odahnuti

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić razgovarao je s Ilijom Jandrićem u N1 studiju uživo o ljudima koje će Donald Trump odabrati za svoju administraciju.

“Nije bilo iznenađenja”

Avdagić je za početak ocijenio kako ga nije iznenadio odabir ljudi koje Trump želi u svojoj administraciji.

“Pa dosta toga je bilo očekivano. Znali smo da će Musk dobiti neku ulogu, to je bilo najavljeno. Znali smo za Kennedyja, on se povukao iz predsjedničke utrke i pružio podršku Trumpu. Kada pogledate sve što znamo o Trumpu, nije bilo iznenađenja”, ocijenio je Avdagić dodavši kako Trumpu godi to da će u njegovom timu biti ljudi koji su ga prije kritizirali.

Republikanci izabrali čelnika Senata

Avdagić je i ocijenio kako su Trumpovi izbori za vanjsku politiku pogodni za Europu.

“Za Europu trojac Waltz, Rubio i novi direktor CIA šalje poruku: Tu smo, ostajemo i dalje, ostajemo transatlantisti, želimo surađivati s vama”, ocijenio je.

“U nekim stvarima smo u Europi već svjesni da moramo promijeniti način upravljanja u sektoru sigurnosti. Moraju se povećati ulaganja jer je taj sektor zapušten. Uljuljkali smo se u priče da je sve ispred sigurnosti, a kada dođe do opasnosti shvatite koliki je ona prioritet”, pojasnio je Avdagić.

Komentirao je i izbor Tulsi Gabbard, koja će biti direktorica Nacionalne obavještajne službe.

“Gabbard je kontroverzan izbor. Ona je imala dosta izjava koje su itekako odgovarale Moskvi, ona se otprilike kao i Zoran Milanović prenosila u ruskim medijima. Tu bi moglo biti problema.”

Komentirajući najkontroverznije izbore za Trumpovu administraciju, kao što je Dr Oz, Avdagić je izjavio kako je upravo u njima razlika od svih bivših administracija.

“Oni su Trumpovi izbori, nisu ga zanimale informacije o aferama. To je razlika između njega i bivših administracija koje su se uvelike oslanjale na svoju stranku, a nije bilo toliko predsjednikovih “first pickova”.

Ocijenio je i kako će se u Senatu odvijati zanimljive rasprave vezane uz određene kandidate.

“Već smo vidjeli da kandidat može i sam odustati. Vidjet ćemo kakav će biti pritisak medija na neke od kandidata te što će isplivati. Mislim da bi rasprave o nekim kandidatima mogle biti dosta burne. Moglo bi se dogoditi da se ili povuku ili da dođe do toga da senatori kažu – ovo ne ide.”

“Moglo bi biti rasprave oko Dr Oza, a i Kennedy bi mogao biti zanimljiva meta”, dodao je Avdagić.

Trump izabrao novu glavnu državnu odvjetnicu. Evo tko je ona

Pitanje Ukrajine

Avdagić se osvrnuo i na potencijalnu politiku koju bi Trumpova administracija mogla zauzeti prema Ukrajini.

“Europa može odahnuti. Očekivalo se puno gore, a ove zadnje poruke Waltza koji govori u korist Ukrajine su veoma zanimljive”, ocijenio je Avdagić dodavši kako smatra da je Trump bio obaviješten o odluci administracije Joea Bidena da Ukrajini dopusti korištenje projektila dugog dometa.

“To Trumpu nije bilo toliko sporno, mogao je odmah reagirati, ali uopće nije komentirao. Sin mu je jedino reagirao, a ne vidimo da ima ikakvu formalnu ulogu”, rekao je Avdagić ocijenivši Trumpovu najavu kako će završiti rat u Ukrajini za jedan dan, “nemogućom”.

