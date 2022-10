Đivo Đurović: Nemoguće je da Trump ne završi u zatvoru

Podijeli:







Izvor: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dopisnik Telegrama i analitičar iz New Yorka Đivo Đurović gostovao je u TNT-u te govorio o nadolazećim izborima za američki Kongres.

“Raspoloženje Amerikanaca je nagnuto demokratima više nego bi se očekivalo. Nepisano pravilo je da birači na predizborima šalju predsjedniku poruku da nisu zadovoljni njegovim upravljanjem i to se dogodilo svim predsjednicima dosad”, rekao je analitičar te dodao: “Izgledno je da će demokrati izgubiti većinu u Zastupničkom domu, iako poptencijalno i mogu zadržati minimalnu većinu ili je čak i povećati u Senatu.”

Đurović navodi kako stranka obično u predizborima gubi, a ne dobiva. Isto tako naglašava kako demokrati mogu biti zadovoljni i ako izgube većinu u zastupničkom domu iako je nepisano pravilo da gube sve jer se to dogodilo i Trumpu i Obami.

“To je ono što su demokrati pokušali nametnuti kao glavnu temu – pravo na pobačaj. Pravo koje je ovog ljeta ukinuto je postojalo 50 godina, to je nešto što su sve generacije uzimale zdravo za gotovo. To je naročito kod bijelih žena iz predgrađa izazvalo revolt, pogotovo u državama koje glasaju za republikance”, rekao je pa dodao: “S druge strane, republikanci pokušavaju nametnuti svoje teme, no to im nije došlo u pravo vrijeme”.

Đurović u svom opisivanju koristi izreku “Pas koji je ulovio automobil”, rekavši da su republikanci desetljećima lajali na automobil, a u trenutku kad su ga ulovili, to jest konzervativne birače, onda nisu znali što bi. Od pitanja abortusa bježe kao vrag od tamjana, rekao je.

Na pitanje kontrole oružja, kaže da je to nešto na što su demokrati ciljali, pogotovo u Teksasu.

“To nažalost, za razliku od abortusa nema puno mobilizacijske snage u pridobivanju birača. Ne vjerujem da će zbog toga uspjeti, demokrati znaju da ta poruka ne osvaja u velikoj mjeri”, rekao je.

Na pitanje je li imigracija i ekonomija ono što je republikacima blisko analitičar je odogvorio: “I da i ne zapravo. Da, zato jer republikanska stranka svojom glavnom porukom smatra inflaciju, cijenu goriva, ekonomiju, imigraciju, ilegalne useljenike koje guverneri južnih država šalju na sjever. To bi trebala biti klasična republikanska poruka, ali ona više nije normalna demokratska stranka nego je to stranka Donalda Trumpa koja se samo zove republikanska stranka i na nju treba gledati kao na nacionalni front u Francuskoj ili na ekstremno radikalnu desnu stranku.”

Navodi da će vjerojatno izgubiti države poput Arizone, Georgije ili Pennsylvanie u kojima bi inače dobivali.

“To je jedna grupa ljudi koja je na ekstremu ekstrema, ekstremitsti koji dovode u legitimnost izbore za predsjednika. U tom smislu teme imigracije djeluju previše mlako”, rekao je.

Navodi kako je Biden posebno osjetljiv na neke od tih stvari, zato kaže da demokrati imaju posla s polufašizmom, no to je možda i preblago za reći jer u nekim slučejavima se radi o otvorenom fašizmu ili njegovoj novoj inkarnaciji.

“No, Biden je išpak posebno osjetljiv na ono što se događa između Rijada i Moskve koji žele srezati proizvodnju nafte što će taman kroz dva, tri tjedna do izbora lansirati cijenu goriva u Americi. To je nešto što bi demokrate moglo puno koštati ako cijene goriva krenu gore”, kaže.

Smatra da izbori mogu krenuti u drugom smjeru jedino u situaciji da Trump umre ili završi u zatvoru.

“Problem s republikanskom strankom je unutarstranačka demokracija, kandidati za pojedinu funkciju se biraju na predizborima, ali izađe užasno malo birača, to je par tisuća ljudi koji izađu i glasaju. Trump ima vjerne sljedbenike i onda im govori za koga da glasaju”, rekao je pa dodao: “Kad mu se netko zamjeri, njegova je karijera ugašena. Boje se Trumpa zato jer drži kontrolu nad strankom sve dok ima kontrolu nad pokretom. Dok Trump ne bude spriječen u tome, republikanska će stranka ostati njegov taoc.”

Navodi kako je istrage protiv Trumpa izrazito teško pratiti.

“Jedna za koju nismo znali je činjenica da je sa sobom iz Bijele kuće odnio državne tajne, očito o proizvodnji nuklearnog oružja. Postoje video snimke i kamere, ali to je nešto o čemu nitko nije ništa znao i ako se pokaže da je riječ o kontraobavještajnim stvarima, bit će važno je li on te informacije prodavao Saudijcima. Sve te spekulacije ne bi trebalo spominjati, no s njim uvijek sve završi najgore”, kaže Đurović.

Navodi kako je ta istraga najopasnija jer trenutno postoji civilna optužnica protiv njega zbog “napumpavanja” svoje firme i smanjivanja njene vrijednosti.

“Kad je podizao kredite, onda je napumpavao tvrtku, a kad je plaćao poreze onda je smanjivao vrijednost. No, on će platiti veliku kaznu, neće ići u zatvor”, rekao je.

Navodi kako je dosad izbjegavao suočavanje sa zatvorom jer je bio predsjendik, no sad više nema tu zaštitu.

“Nemoguće da se ne završi s Trumpom u zatvoru”, kaže.

Analitičar se dotaknuo i otužbi koje se tiču Bidenovog sina.

“Postoje neki mailovi na laptopu, ništa usporedivo s Trumpom. Ako vidite na Hot Newsu da se priča o Hunterovom laptopu, onda znate da je neka loša vijest o Trumpu trenutno aktualna. Moj dojam je da je to nešto što dobro dođe Trumpu, to su jednostavno novi ‘Hillaryjini mailovi'”, rekao je.

Dotaknuo se i teme rata u Ukrajini.

“Ja bih rekao da je na skandalozan način to ušlo u kampanju, kad je Kevin McCarthy najavio da u slučaju republikanske pobjede, više neće biti odobrena pomoć Ukrajini”, kaže.

Smatra da su republikanci odlučili stati na Putinovu stranu jer su pod Putinovi utjecajem jer je on uvijek između američke i Ptinove strane uvijek birao ovu rusku.

“Izgledni je scenarij da se Ukrajina nađe u veklikim propblemima jer iako možda ne mogu dugoročno potpuno ukinuti tu pomoć, mogu blokirati financiranje. Postoji neki marginalni krajnji rub republikanse stranke, čak i među ovim Trumpovim luđacima koji su protiv Ukrajine. Tako da, Ukrajinci imaju razloga strepiti od republikanske pobjede”, kaže.

Navodi da će cijena goriva sigurno utjecati na neke birače jer će krenuto određeni medijski narativ.

“I oni koji su misli da im to nije važno, bit će im važno i onda će padati rejting predsjednika i njegove stranke. To je prilično primitivan i glup način donošenja političkih odluka, no Mohammed bin Salman i Putin mogu na taj način pritisnuti birače u Americi i dobiti ishod koji će svakako biti povoljniji za Moskvu nego kakav bi bio bez te cijene nafte”, zaključio je.

