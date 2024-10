Trump najavljuje visoke carine i za konkurente i za saveznike SAD-a

Podijeli :

REUTERS/Brian Snyder

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump na izborima u SAD-u u utorak je branio svoje protekcionističke trgovinske politike i druge fiskalne prijedloge, odbacujući ocjene da bi mogli povećati savezni dug, antagonizirati saveznike i naštetiti američkom gospodarstvu.

“Potpuno smo posvećeni rastu. Vratit ćemo kompanije u našu zemlju “, rekao je bivši predsjednik Donald Trump u povremeno napetom intervjuu u Ekonomskom klubu Chicaga.

John Micklethwait, glavni urednik Bloomberg News-a, koji je vodio razgovor, naveo je projekcije analitičara da će Trumpovi planovi dodati 7,5 bilijuna dolara saveznom dugu do 2035. godine, više nego dvostruko više od politika koje zagovara Trumpova demokratska suparnica na izborima u studenom, potpredsjednica Kamala Harris.

Zbog carine na električna vozila, mogao bi platiti – konjak: Je li na pomolu trgovinski rat EU-a i Kine?

Trump je ustrajao da će njegove trgovinske politike, koje predviđaju visoke carine ne samo na uvoz robe od rivala poput Kine, nego i od saveznika poput Europske unije, revitalizirati američku proizvodnju i donijeti dovoljno prihoda da se ublaže zabrinutosti zbog povećanja deficita.

“Za mene je najljepša riječ na svijetu ‘carina'”, rekao je Trump.

Neki trgovinski stručnjaci tvrdili su da bi ti nameti mogli naštetiti američkoj ekonomiji, ugroziti radna mjesta i povećati cijene.

“Sve što trebate učiniti je izgraditi svoje tvornice u Sjedinjenim Državama i nećete imati carine”, rekao je Trump. “Slažem se da će imati ogroman učinak, ali pozitivan, a ne negativan.”

Trump je ponovio da će naplaćivati ​​visoke carine na uvezena vozila sklopljena u Meksiku, čak 200 posto. Također je rekao da će nametnuti carine na automobile uvezene iz zemalja poput Njemačke, kako bi se prisililo strane kompanije da proizvode u SAD-u.

Kad je Micklethwait rekao Trumpu kako bi te politike mogle smetati saveznike koje SAD treba u natjecanju protiv Kine, Trump je odgovorio: “Naši saveznici su nas iskoristili više od naših neprijatelja.”

Bivša šefica protokola Obame za N1 navela ključne razlike između Trumpa i Harris Najnovije ankete: Harris tri postotna boda ispred Trumpa

Kao predsjednik od 2017. do 2021. Trump je nametnuo carine na uvezene perilice rublja, solarne panele, čelik, aluminij i robu iz Kine i Europe.

Intervju je obuhvatio širok raspon tema izvan ekonomije, a Trump je uobičajeno izbjegavao izravno odgovoriti na neka pitanja, mijenjajući temu i kritizirajući Micklethwaita.

Upitan je li razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom otkako je napustio Bijelu kuću, Trump je rekao: “Ne komentiram to, ali reći ću vam da je, ako jesam, to je pametna stvar. Ako imam vezu s ljudima, to je dobra stvar, a ne loša stvar. ”

Nije izravno odgovorio na pitanje hoće li SAD braniti Tajvan ako ga Kina napadnu.

Trump je opet branio svoje postupke nakon izbora 2020. i odbio reći hoće li prihvatiti izborne rezultate 2024. godine i pristati na miran prijenos vlasti ako izgubi.

Ustrvrdio je da je nakon izbora 2020. godine prijenos vlasti bio miran, a za događaje 6. siječnja 2021. godine, kada su njegove pristaše provalile u američki Kongres kako bi zaustavili certificiranje izbora, rekao je da je to “bila ljubav i mir”. “Neki su išli na Kapitol i tamo se dogodilo puno čudnih stvari”, rekao je Trump.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.