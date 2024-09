Petric objasnio zašto se još koriste pejdžeri: Kada mobilne mreže zataje, pejdžeri i dalje rade

Podijeli :

Dragan Petric, urednik emisije Tech Radar, gostovao je u N1 Newsnightu gdje je komentirao masovne eksplozije pejdžera u Libanonu.

“Namjerno su koristili pejdžere, namjerno su htjeli izbjeći mobilne telefone jer je mobilne telefone lakše pratiti. Nadali su se da će korištenjem pejdžera zapravo izbjeći mogućnost da ih Izraelci prate i špijuniraju”, rekao je Dragan Petric komentirajući eksplozije pejdžera u Libanonu.

Kako je Izrael ubacio eksploziv u pejdžere koje je koristio Hezbolah?

Dodao je i da ova tehnologija jest zastarjela, ali da radi na jednoj potpunoj drugoj frekvenciji.

“Zapravo je puno lakše prodrijeti signalu do samog pejdžera nego nekakvoj poruci do mobitela. Može se koristiti u situacijama kada je to potrebno, u nekakvim tajnovitim situacijama ili situacijama hitnosti. U takvim stanjima kada mobilne mreže zataje, pejdžeri i dalje rade”, objasnio je Petric.

Odgovorio je na pitanje kako je moguće da se ovoliki broj uređaja gotovo istovremeno kompromitiraju.

“Evidentno je da je došlo do presretanja isporuke iz tvornice na Tajvanu na putu prema Libanonu”, dodao je.

