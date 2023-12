Dron pogodio tanker blizu Indije

Podijeli :

AHMAD GHARABLI / AFP/Ilustracija

Dron je danas pogodio teretni brod u blizini obale indijske države Gujarat. Tanker za kemijske proizvode pod zastavom Liberije bio je povezan s Izraelom te je išao iz Saudijske Arabije prema Indiji, prema pomorskoj sigurnosnoj tvrtki Ambrey, piše BBC.

Napad drona je izazvao požar na brodu. Požar je ugašen, a nitko od oko 20 članova posade nije ozlijeđen. Današnji napad dogodio se nakon niza napada bespilotnih letjelica i raketa na brodove u Crvenom moru koje su izveli hutisti koje podržava Iran.

Tanker prevozio sirovu naftu, voda ušla u njega

Napad se dogodio 370 km jugozapadno od grada Veraval, prema pomorskim trgovačkim operacijama Ujedinjenog Kraljevstva britanske vojske (UKMTO). To je uzrokovalo strukturnu štetu na tankeru. Indijski mediji javljaju da se radi o tankeru MV Chem Pluto koji je prevozio sirovu naftu. Izvijestili su da je voda ušla u tanker.

Ambrey kaže da se napad, prvi takve vrste daleko od Crvenog mora, dogodio u području koje ta tvrtka smatra područjem povećane prijetnje od iranskih dronova. Indijska mornarica poslala je zrakoplov i ratne brodove u pomoć, prenosi Index.

Ranije danas, SAD je optužio Iran da je “duboko upleten” u planiranje operacija protiv komercijalnih brodova u Crvenom moru.

Još se ne zna tko stoji iza napada dronom blizu Indije

Hutisti, koji kontroliraju veći dio Jemena, izveli su više od 100 napada bespilotnim letjelicama i projektilima na 10 plovila, prema američkim dužnosnicima. Tvrde da Hutisti napadaju zbog rata Izraela i Hamasa u Gazi.

Mnoge velike globalne brodarske kompanije su obustavile operacije u Crvenom moru zbog povećanog rizika od napada. No, još nije jasno tko stoji iza napada dronom u blizini Indije.

Upozorenje Irana

Zapovjednik Iranske revolucionarne garde upozorio je da će prisiliti zatvaranje plovnih putova osim Crvenog mora ako “SAD i njegovi saveznici nastave činiti zločine u Gazi”.

Brigadni general Mohammad Reza Naqdi rekao je da bi to moglo uključivati Sredozemno more i Gibraltarski tjesnac, ali nije rekao kako će se to dogoditi, piše BBC.

