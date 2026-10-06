okolnosti se još istražuju
Dronovi napali trgovačke brodove uz obalu Bugarske, jedan potonuo: Vlada sazvala hitan sastanak
Dronovi su pogodili dva broda uz bugarsku obalu Crnog mora, a posada jednog od njih smatra se nestalom, izjavio je Rumen Nikolov, ravnatelj Centra za koordinaciju traganja i spašavanja na moru u Varni.
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Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u bugarskom dijelu Crnog mora, oko 130 kilometara od obale. Jedan je potonuo nakon što je pretrpio teška oštećenja, dok je na drugom izbio požar.
Velika akcija spašavanja u tijeku je istočno od rta Sveti Atanas i grada Bjale u Crnom moru, oko 130 kilometara od bugarske obale. Dva broda poslala su poziv u pomoć u 4 sata ujutro. Oko 9 sati jedan od brodova nestao je s radara granične policije.
Posada jednog broda i dalje se smatra nestalom, dok su mornari s drugog broda spašeni, rekao je Rumen Nikolov, ravnatelj Centra za koordinaciju traganja i spašavanja na moru u Varni. Oba broda imaju bruto tonažu od 25.000 tona. Jedan od njih, ABLE, plovi pod zastavom Palaua, dok drugi, ALFA WATAN, plovi pod zastavom Toga. Na tom području nastavlja se akcija potrage i spašavanja nestalih osoba, piše bnrnews.
Premijer Rumen Radev sazvao je sastanak s predstavnicima državnih institucija nakon napada dronovima na dva broda u bugarskom gospodarskom pojasu u Crnom moru, priopćila je vladina služba za informiranje.
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