Dronovi napali trgovačke brodove uz obalu Bugarske, jedan potonuo: Vlada sazvala hitan sastanak

Posada jednog broda i dalje se smatra nestalom, dok su mornari s drugog broda spašeni, rekao je Rumen Nikolov, ravnatelj Centra za koordinaciju traganja i spašavanja na moru u Varni. Oba broda imaju bruto tonažu od 25.000 tona. Jedan od njih, ABLE, plovi pod zastavom Palaua, dok drugi, ALFA WATAN, plovi pod zastavom Toga. Na tom području nastavlja se akcija potrage i spašavanja nestalih osoba, piše bnrnews.