EU uvodi verbalni delikt zbog podrške Hamasu

Nova regulativa Europske unije predviđa da, osim zbog financijske povezanosti, na crnoj listi budu i osobe koje javno potiču i podržavaju nasilne akcije Hamasa protiv Izraela, piše Večernji list.

Šest osoba uvršteno je na europski popis sankcioniranih zbog financijskih veza s Hamasom i Palestinskim islamskim džihadom (PIJ), no nova regulativa unutar Unije predviđa da, uz financijsku povezanost, na crnoj listi budu i osobe koje javno potiču i podržavaju nasilne akcije Hamasa protiv Izraela, za što su neki rekli da bi lako mogla prijeći granicu od zabrane govora mržnje prema verbalnom deliktu.

Istovremeno, EU radi i na drugom kolosijeku, ali puno sporije: debatira o tome treba li sankcionirati, ponajprije zabranom putovanja, odnosno ukidanjem viza, ekstremističke Židove, naseljenike Zapadne obale.

Jedan od šestorice muškaraca koji su prije nekoliko dana stavljeni pod nove sankcije je Musa Dudin, Palestinac iz Hebrona na Zapadnoj obali, dijela pod izraelskom okupacijom. Njega je EU nazvao “visokim Hamasovim operativcem i članom političkog biroa Hamasa”.

No EU ga nije stavio na popis samo zbog financiranja Hamasa nego i zato što je “često davao javne izjave u ime organizacije”. Hamas je već na razini EU uvršten među terorističke organizacije, a to su učinile i neke svjetske (SAD) i pojedinačno neke europske države. Hrvatska to do sada nije napravila.

Na razini EU najnovija odluka oko osoba vezanih s Hamasom precizira što će ubuduće biti neprihvatljivo. Na popis sankcioniranih mogu se po toj uredbi uvrstiti osobe koje “podrivaju ili prijete stabilnosti ili sigurnosti Izraela, u vezi s, pod imenom, u ime ili uz podršku Hamasa”.

Po uzoru na sankcije Dudinu zbog “javnih izjava”, EU sada također može napadati prohamasovske propagandiste — prelazeći granicu od zabranjenih radnji do zabranjenog govora.

Prema novom režimu sankcija u vezi s Hamasom, EU može sankcionirati one koji materijalno ili financijski podupiru Hamas ili Palestinski islamistički džihad. Također može kazniti one koji sudjeluju u planiranju, pripremi ili omogućavanju nasilnih akcija Hamasa ili PIJ-a, piše Večernju list.

