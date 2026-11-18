Ilustracija: PER-INGE JOHNSEN/AFP

Norveška je suočena s većim sigurnosnim rizicima od ekstremista, iako ukupna prijetnja od napada u zemlji ostaje na umjerenoj razini, priopćila je u srijedu Policijska sigurnosna služba (PST).

Podijeli

Oglas

Vjerojatno će u idućih godinu dana doći do "pokušaja terorističkih napada" ekstremnih islamističkih i krajnje desnih ekstremističkih skupina, priopćio je PST.

Razvoj događaja u izrazito nasilnim internetskim zajednicama naveo je PST da identificira i "nihilistički ekstremizam", koji čine akteri koji izražavaju želju za kaosom i masovnim stradanjima.

Ekstremni islamisti u Norveškoj sve češće osnivaju skupine i mreže, kako fizički tako i digitalno, navodi PST.

Ukupna prijetnja od napada ostaje nepromijenjena na trećoj od pet razina, što označava umjerenu prijetnju, dodala je služba.