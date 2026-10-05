FBI optužio ženu iz Kalifornije da je za Kinu špijunirala sina tajvanskog čelnika

FBI je uhitio Wanying Zhang, poznatu i pod imenom Heather, u međunarodnoj zračnoj luci u Los Angelesu u nedjelju, prije planiranog puta u Kinu, objavila je agencija u priopćenju. Američke vlasti terete 34-godišnju Zhang iz kalifornijskog grada Irvinea da je djelovala kao neregistrirani strani agent.