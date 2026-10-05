skandal u los angelesu
FBI optužio ženu iz Kalifornije da je za Kinu špijunirala sina tajvanskog čelnika
Američke vlasti uhitile su u nedjelju ženu iz Kalifornije, optuživši je da je po nalogu kineskih dužnosnika špijunirala sina tajvanskog predsjednika, objavio je FBI, a prenio Reuters.
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FBI je uhitio Wanying Zhang, poznatu i pod imenom Heather, u međunarodnoj zračnoj luci u Los Angelesu u nedjelju, prije planiranog puta u Kinu, objavila je agencija u priopćenju. Američke vlasti terete 34-godišnju Zhang iz kalifornijskog grada Irvinea da je djelovala kao neregistrirani strani agent.
Zhang je nadzirala jednoga od sinova tajvanskog predsjednika Lai Ching-tea, priopćili su iz FBI-ja. Dužnosnici američke agencije nisu odmah izravno naveli identitet Zhangine navodne mete, no kasnije su podijelili izvješće New York Posta, prema kojem je pod nadzorom navodne kineske špijunke bio Lai Ting-yu, koji ima dozvolu stalnog boravka u SAD-u.
Iz ureda tajvanskog predsjednika opisali su Zhangine postupke kao "tipičan slučaj transnacionalne represije" i zahvalili su američkoj vladi što štiti tajvanske državljane.
"Naša zemlja najoštrije osuđuje takvo barbarsko ponašanje koje u potpunosti zanemaruje ljudska prava i suverenost nacija", kazala je u priopćenju glasnogovornica Karen Kuo.
Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na Reutersov upit za komentarom.
Lai i njegova Demokratska progresivna stranka zastupaju stav prema kojem se tajvanski identitet razlikuje od kineskog. Dok Kina tu otočnu državu smatra svojim teritorijem, Lai tvrdi da samo tajvanski narod ima pravo odlučivati o svojoj budućnosti, podsjeća Reuters.
Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je da je Zhang 2025. godine otputovala u Seattle po nalogu kineskih dužnosnika i zatim im slala fotografije, videozapise i informacije o registarskim pločicama sina tajvanskog predsjednika i njegove obitelji.
Zhang se koristila obavještajnim metodama i tehnologijama kako bi izbjegla razotkrivanje i nije obavijestila Washington da djeluje za stranu vladu, kazao je u priopćenju zamjenik američkog državnog odvjetnika pri Okrugu središnje Kalifornije Bill Essayli.
Zasad nije jasno ima li Zhang branitelja. Optuženica će u ponedjeljak izaći pred savezni sud u Los Angelesu, kazao je Essayli.
Washington nema službeni diplomatski odnos s Taipeijem, no SAD je najvažniji međunarodni podupiratelj Tajvana i najveći dobavljač oružja za tu otočnu državu, podsjeća Reuters.
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