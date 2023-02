Ruski predsjednik Vladimir Putin jutros je održao "povijesni govor" u kojem je publika u dva sata, koliko je trajao, imala priliku čuti samo jednu uistinu važnu informaciju. Putinovo dvosatno obraćanje razočaralo je mnoge koji su pomno pratili što će reći, a posebno ruske dužnosnike – i to one koji su sjedili u prvim redovima. Na njihovu žalost, kamera je snimila njihova lica.

Najviše pažnje izazvao je šef ruske diplomacije Sergej Lavrov koji je, prema riječima korisnika društvenih mreža, izgledao “kao da više nema ni mrvice života u sebi”, piše Nova.rs.

Također je vidno razočaran, ali i nervozan bio bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev. Korisnici društvenih mreža komentirali su da je to zato što je govor predugo trajao, a Medvedev, koji je sjedio u prvom redu, nije mogao “izvaditi bocu votke iz džepa sakoa”.

A few more faces inspired by today's Putin's address. pic.twitter.com/26g001ue8K