FOTO / Pješčana oluja mogla bi pogoditi i Hrvatsku? Pogledajte nebo iznad Grčke

Angelos TZORTZINIS / AFP

Nebo nad južnom Grčkom poprimilo je narančastu nijansu jer su oblaci pješčane prašine koji su iz sjeverne Afrike, a preko Sredozemnog mora stigli i do Atene, i grad sa svim svojim znamenitostima "obojili" u narančasto.

Kako piše Guardian, prašina iz Sahare prekrili su Atenu i druge grčke gradove, što je jedna od najgorih takvih epizoda koje su pogodile zemlju od 2018., rekli su dužnosnici.

Žuto-narančasta izmaglica obavila je nekoliko regija nakon nekoliko dana jakog vjetra s juga, ograničavajući vidljivost zbog čega su vlasti poslale upozorenje o opasnostima od udisanja ove prašine.

“To je jedna od najozbiljnijih epizoda koncentracije prašine i pijeska iz Sahare od 21. do 22. ožujka 2018., kada su oblaci posebno pogodili otok Kretu”, rekao je Kostas Lagouvardos, direktor istraživanja vremena na Atenskoj zvjezdarnici.

Vlasti su upozorile da koncentracije prašine mogu smanjiti sunčevu svjetlost i vidljivost, pri čemu se povećavaju koncentracije finih čestica onečišćenja, što predstavlja rizik za ljude s temeljnim zdravstvenim problemima. Grčka meteorološka služba rekla je da će se nebo početi razvedravati u srijedu.

Sahara godišnje ispusti 60 do 200 milijuna tona mineralne prašine, pri čemu one najmanje mogu putovati tisućama kilometara, potencijalno stižući do cijele Europe. U skladu je to s prognozom koju je objavila Europska svemirska agencija (ESA).

Naime, kako je ranije ovog mjeseca objavila ESA, velika pješčana oluja koja potječe iz pustinje Sahare progutala je nebo u središnjem mediteranskom bazenu, a lebdeće čestice donijele su izmaglicu i lošu kvalitetu zraka.

Slike misije Copernicus Sentinel-2 pokazuju prašinu iznad Tunisa, Sicilije, središnje Italije i Hrvatske. Prema prognozi Copernicusa, ova meteorološka pojava mogla bi pogoditi Hrvatsku krajem mjeseca.

