Analitičar o šansama Kamale Harris protiv Trumpa: “Pred njom su dva problema”

Za mnoge očekivan i jedini logičan potez američkog predsjednika Joea Bidena da odustane od izborne utrke za drugi mandat rezultirao je očekivanim i u danom trenutku najlogičnijim rješenjem da kandidatkinjom demokrata postane aktualna potpredsjednica Kamala Harris.

Iako još službeno nije nominirana kao kandidatkinja, Kamala Harris je osigurala većinu članova Nacionalne konvencije Demokratske stranke koja će biti održana od 19. do 22. kolovoza.

Harris na prvom predizbornom skupu napala Trumpa

Prve ankete nakon zamjene demokratskih kandidata pokazuju da se prednost Donalda Trumpa smanjila, u nekim anketama vrlo oštro, dok u nekima Harris čak vodi. Također, ulaskom 59-godišnje Harris u ring umjesto 81-godišnjeg Joea Bidena navodno je osnažila motiviranost demokratskih birača od kojih je mnoge obuzela apatija, pogotovo nakon što je u prvoj televizijskoj debati Trump dominirao nasuprot dekoncentriranog Bidena.

Postala kandidatkinja mimo procedure

Stotinu i trideset dana prije američkih predsjedničkih izbora, dinamiku i retoriku predizborne kampanje diktira Trump, usto osnažen ranjavanjem u atentatu, dok se od Harris očekuje da mu parira energičnije od Bidena pa i preuzme inicijativu u predizbornom srazu.

Kamala Harris: Učinit ću sve da porazim Trumpa

Politički analitičar Davor Gjenero smatra, međutim, da je Harris već na početku suočena s dva problema koja će republikanci stalno izvlačiti na vidjelo.

“Jedan je manji, ali za birače osjetljiv. To je pitanje transfera novca za financiranje kampanje Joea Bidena dok je on još bio kandidat. Neće to završiti nekakvom sudskom presudom protiv nje, ali će joj otežati poziciju. Drugi problem za nju je način na koji je postala kandidatkinjom jer nije bilo demokratske procedure. Nije bilo izbora, nego je mimo transprentne procedure imenovana kandidatkinjom”, kaže Gjenero.

Populizam je uzeo maha u kampanji

S druge strane, napominje, populistička retorika i populistički moment stvoreni oko Trumpa poprilično su uzeli maha.

“On se oslanja na pripadnike američke, pretežno bijele radničke klase, koji se boje gubitka radnih mjesta zbog dvaju procesa – smanjenja industrijskih radnih mjesta zbog globalizacije te migracija i priljeva jeftine radne snage koja u SAD prodire legalno ili ilegalno. Iako Trump dok je bio predsjednik nije riješio nijedan od tih dvaju problema, on ponovno nudi jednostavna i jeftina prijeka rješenja. U to je ukombinirao i pokušaj atentata koji je među birače donio oblik empatije i afektivnog povezivanja s idejom da se on kao vođa žrtvuje zbog njih. Koliko god sve to bilo iracionalno, to su Trumpovi argumenti u kampanji”, ističe Gjenero.

Kamala Harris: “Bidenovo nasljeđe nema premca u modernoj povijesti”

“Ona može potaknuti apatične birače”

Naspram Trumpu, kaže, Harris bi se morala zalagati za institucije i demokratske procedure. No, njezinu poziciju slabi činjenica da je nominirana za kandidatkinju u proceduri kakva dosad nije bila poznata.

“Ono što ona može učiniti jest da potakne demokratske birače, koji su s Bidenom bili na rubu apatije, da izađu na izbore. Već je na prošlim izborima Biden jedva pokrenuo te apatične demokratske birače, a poslije su priče o njegovim kognitivnim spsoobnostima samo povećale njihove rezerve spram njega.”

Prve ankete idu u prilog Kamali Harris no Gjenero njihov efekt uspoređuje s onim kada je Zoran Milanović pokušao ući u hrvatsku parlamentarnu arenu na izborima u proljeće ove godine.

“Prve ankete tada su bile jako pozitivne i za njega i za SDP jer se nešto promijenilo. Ali kada je izostao sljedeći korak i jasna ponuda alternativnih javnih politika, rejting mu je počeo stagnirati i padati. To bi se, možda ne tako izrazito, moglo dogoditi i u kampanji Kamale Harris”, dodaje.

Bivši diplomat: Nadam se da će ovaj Trumpov potez pridonijeti tome da moralno zdravi ljudi ne glasaju za njega

Trump zasad diktira tempo

Trump je, kaže Gjenero, taj koji diktira tempo, otvara teme i nameće pitanja u kampanji.

“Bidenova kampanja nije bila sposobna to pratiti. No, veliko je pitanje može li se sada uopće cijela izborna retorika s afektivne vratiti na pragmatičnu. Harris je zastupnica iste političke platforme kao i Biden, nema nekih novih ideja. Bila je sudionik prošle kampanje i ove adminsitracije, što republikanci stalno naglašavaju. Pitanje je hoće li biti procijenjeno da Bidenova administracija nije ništa valjala ili će se početi raspravljati o rezultatima te administracije kojih je bilo i na unutarnjem i na vanjskom planu i koji bazično nisu bili loši. Također je pitanje hoće li Harris i njeni suradnici biti sposobni nametnuti svoje teme te napade Trumpa i republikanaca okrenuti na svoj mlin”, zaključuje Gjenero.

