FOTO | Strava kod Venecije: Autobus sletio s nadvožnjaka, najmanje 21 osoba poginula

Proseguono le attività dei poliziotti per i rilievi del terribile incidente avvenuto a #Marghera. La #Poliziastradale sta regolando la viabilità e sta effettuando i rilievi nel punto in cui il bus è uscito di strada precipitando nella via sottostante. #3ottobre pic.twitter.com/7c4cosHvWl

— Polizia di Stato (@poliziadistato) October 3, 2023