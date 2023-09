G20 u Indiji: Upitna zajednička deklaracija, traži se konsenzus o ratu u Ukrajini

Podijeli :

REUTERS/Altaf Hussain

Čelnici skupine G20 počeli su pristizati u petak u New Delhi na godišnje okupljanje dok pregovarači nastoje premostiti razlike po pitanju rata u Ukrajini i postići konsenzus o zajedničkoj deklaraciji, kao i uspješnost samita što priželjkuje domaćin Indija.

Neugledne nastambe, majmuni i psi lutalice uklonjeni su s ulica indijske prijestolnice, a tvrtke, uredi i škole zatvoreni su u središnjoj poslovnoj i vladinoj četvrti u sklopu sigurnosnih mjera za dvodnevni samit.

Sve dublje podjele glede ruskog rata u Ukrajini riskiraju ugrozu napretka na susretu najmoćnijih zemalja u svijetu, u pitanjima kao što su sigurnost hrane, dugovi i globalna suradnja u borbi protiv klimatskih promjena.

Putinova utrka s vremenom: Bitka za Ukrajinu mogla bi upravo postati još brutalnija

Očekuje se da će samitom dominirati Zapad i njegovi saveznici. Kineski predsjednik Xi Jinping neće doći na samit i šalje premijera Lija Qianga, dok će Rusiju umjesto predsjednika Vladimira Putin predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Samit će svejedno okupiti najveće moćnike, dolazak u Indiju potvrdili su američki predsjednik Joe Biden, njemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, prijestolonasljednik Saudijske Arabije Mohammed Bin Salman i japanski premijer Fumio Kishida, među ostalima.

Britanski premijer Rishi Sunak poticat će indijskog premijera Narendru Modija da “prozove” Rusiju zbog invazije na Ukrajinu i iskoristi svoj utjecaj kako bi pomogao u okončanju rata, objavio je Financial Times u četvrtak.

Američka ministrica financija Janet Yellen, koja boravi u New Delhiju uoči Bidenova dolaska u petak, rekla je da je Washington voljan surađivati s Indijom i pomoći u izradi priopćenja na kraju samita, no to će biti izazovno.

“Shvaćam da je izazovno osmisliti takav jezik, ali znam da pregovarači o tome raspravljaju i naporno rade na tome, a mi smo svakako spremni surađivati s Indijom kako bismo pokušali osmisliti priopćenje koje će uspješno riješiti ovo pitanje”, rekla je Yellen novinarima.

Najvažnija stvar koju je potrebno učiniti da bi se podržao globalni gospodarski rast je ruski prekid brutalnog rata u Ukrajini, rekla je.

Međunarodni monetarni fond je za većinu zemalja skupine G20 ove godine predvidio niži rast nego 2022.

Bloomberg News: G20 pristao dati Afričkoj uniji isti status kao Europskoj uniji

Pregovarači su postigli napredak u većini pitanja, ali glavna točka prijepora veže se uz dio o ratu u Ukrajini, rekla su Reutersu četiri izvora iz indijske vlade.

Postoje i određena neslaganja glede suradnje u borbi protiv klimatskih promjena, dodali su.

Skupina ne gleda jednako na postupno smanjenje upotrebe fosilnih goriva, povećanje ciljeva obnovljive energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Modijeva vlada koristi indijsko predsjedanje skupinom G20 i samit kako bi istaknula brzi gospodarski rast Indije i njezin sve značajniji položaj u geopolitičkom poretku.

New Delhi je spreman za okupljanje u novom prostoru za održavanje samite, uz fontane, cvijeće i rasvjetu duž glavnih prometnica i tisuće pripadnika sigurnosnog osoblja koji će čuvati stražu.

